Edina ''piratka'' v Evropskem parlamentu: Včasih je kar šokantno

Pri 32-letih Julia Reda zaključuje svoj mandat v Evropskem parlamentu. Vanj je bila izvoljena takoj po koncu študija, zdaj pa si želi še kakšne običajne službe in nadaljevanje študija. "Včasih je kar šokantno, saj imaš, preden prideš sem, svoje mišljenje in videnja, kako stvari potekajo, potem pa vidiš, da naključja igrajo pomembno vlogo," je svoja videnja po štirih letih v Bruslju za Siol.net zbrala Redova.

Po končanem študiju je običajna pot študentov začetek iskanja prve (resne) zaposlitve, le malokdo pa se takoj odloči za vstop v politiko. Za tak korak se je leta 2014 odločila takrat 28-letna Nemka Julia Reda.

Kot edini predstavnici Piratov se jih je uspelo prebiti v Evropski parlament, kjer se je pridružila skupini Zelenih. Še preden je bila izvoljena v Bruselj, je morala pohiteti z zaključkom magisterija političnih znanosti, saj si ni želela, da bi zaradi službe žrtvovala izobrazbo.

"Ni jih veliko, ki so izvoljeni na prvih volitvah, na katerih so nastopili"

Redova meni, da lahko manjše stranke v Evropskem parlamentu dosežejo več kot v državnih parlamentih. Foto: Osebni arhiv "Ko študiraš medicino, ne sanjaš, da boš postal pacient," Redova slikovito odgovori na vprašanje, ali je med študijem kdaj razmišljala, da bi delala v Evropskem parlamentu.

"Ni jih veliko, ki so v evropski parlament izvoljeni na prvih volitvah, na katerih so nastopili, ne da bi prej sodelovali na lokalnih ali državnih volitvah," pravi Redova v Evropskem parlamentu, kjer se vse pripravlja na majske volitve.

Na njih Redova ne bo več kandidirala, saj se želi vrniti v študijske vode in doktorirati.

"Na prejšnjih volitvah sem sodelovala takoj po končanem študiju in mislim, da bi bilo zdaj dobro, da delam še v kakšni normalni službi. Če gradiš kariero le kot politik, postaneš zelo odvisen od volitev, medijev in lobijev. Zato mislim, da je dobro biti politik le določen čas," meni Nemka.

Tudi v Evropskem parlamentu obstajajo predsodki pred mladimi

Ob tem da je Redova edina "piratka" v Evropskem parlamentu, je tudi med najmlajšimi. "Povprečna starost je okoli 50 let in večina članov je moških. Na področju digitalnosti imajo zato zelo konservativne poglede, ker sami ne uporabljajo veliko tehnologije. Včasih so tudi predsodki pred mlajšimi politiki, ker nas ne jemljejo resno. Vendar je veliko solidarnosti med nami, mlajšimi, ker nas ni tako veliko in se združimo ob temah, ki so pomembne za mlade," o sodelovanju med politiki pravi Redova.

Prav zaradi starejše populacije in številnih pravil se včasih zdi, da v Evropskem parlamentu govorijo drug jezik. "Če tu preživiš veliko časa, se je včasih kar težko pogovarjati z običajnimi ljudmi. Na eni strani so teme zapletene, druga pomembna stvar pa je, da je številnim evropskim poslancem angleščina drugi jezik. To je razlog, da ustvarjamo svoje posebno bruseljsko narečje v angleščini, ki vsebuje veliko francoskih, nemških in drugih besed," svoje opazovanje opisuje Redova.

Piratska stranka je v Nemčiji dobila štiri predstavnike v nemških zveznih deželah. Foto: Reuters

Pred volitvami se vsi nenadoma spomnijo na običajne ljudi

Pomembno se ji zdi, da sprejete zadeve v Bruslju nato pretvorijo v jezik, ki ga vsi razumejo. "Zdaj, ko se bližajo volitve, se vsi nenadoma spomnijo, da morajo ljudje zunaj parlamenta razumeti, kaj delamo politiki, saj oni odločajo na volitvah," razlaga 32-letna Redova.

Njen delovnik je običajno dolg deset ur, v kabinetu ima skupno pet ljudi, ob tem pa se ji zdi nepredstavljivo, kako veliko vlogo igrajo naključja.

"Včasih je kar šokantno, saj imaš, preden prideš sem, svoje mišljenje in videnja, kako stvari potekajo, potem pa vidiš, da naključja igrajo pomembno vlogo. Na primer, da kakšno glasovanje ne gre skozi zaradi enega glasu, ki je zmanjkal, ker je moral nekdo na pogreb. Podcenjujemo naključja in stvari ne gredo vedno po načrtu, kot morda mislimo pri študiju političnih znanosti. Vedno iščemo teorijo, zakaj se je določena stvar tako zgodila, in včasih je odgovor preprosto: nesreča," pravi 32-letna nemška evropska poslanka.

Lobisti imajo celo več informacij kot oni

Redovo je presenetilo, da so jo kljub številnim kritikam zelo pogosto obiskovali lobisti.

"Velikokrat, ko se dobim z lobisti, imajo celo več informacij o tem, kaj se na primer dogaja v Evropski komisiji. Včasih imajo boljše vire kot mi, in če se o neki stvari strinjajo z menoj, potem mi pomagajo z informacijami. Tudi če si kritičen do lobistov, se je dobro dobivati z njimi, saj lahko zgrešiš zelo veliko informacij, če se ne," o srečanju z lobisti, ki jih objavlja na svoji spletni strani, pravi Redova.

Kaj zagovarjajo Pirati? V Sloveniji so Piratsko stranko ustanovili leta 2012. Foto: STA



"Mislimo, da se lahko tehnologija uporablja za pozitiven razvoj sveta, vendar mora biti pravilno vodena. Razvoj interneta je zelo pomagal ljudem in dostopnost podatkov je veliko večja kot nekoč, vendar če ga ne reguliramo z internetno nevtralnostjo ali se ne borimo za pravice, lahko postane orodje za nadzorovanje ljudi," opozarja Redova. Pirati so, zgodovinsko gledano, še zelo mlada stranka in novinci na političnem zemljevidu, povezani pa so z digitalno revolucijo. Njihovo osrednje prepričanje je, da je lahko tehnologija orodje za nadzor ljudi, in proti temu se borijo.

Slovenski pirati so zelo dejavni

Piratska stranka je od leta 2012 prisotna tudi v slovenskem političnem prostoru. Letos so še drugič zapored na parlamentarnih volitvah presegli mejo enega odstotka (kdor dobi višjo podporo, je upravičen do denarja). Na letošnjih so skoraj podvojili svoj rezultat, z njihovim delom pa je zadovoljna tudi Redova.

"Zelo so bili dejavni glede nevtralnosti na internetu, sodelovali so tudi pri predstavitvi predloga šepetalcev, o katerem smo pred kratkim glasovali v evropskem parlamentu. Slovenski del piratske stranke je eden najbolj dejavnih glede evropskih zadev," slovensko delo Piratov pohvali Redova.

"Mislim, da je največja nevarnost v Bruslju kakovost zraka. Veliko ljudi se dnevno vozi z avtom na delo v Bruslju." Foto: Osebni arhiv

"Manjši stranki je boljše v Evropskem parlamentu"

Razliko med evropsko in lokalno politiko Redova vidi predvsem v šovu, ki ga je več na državni ravni. Medtem je v evropski politiki več prelivanj glasov, saj se večina, ki podpre določene zakone, spreminja. Zato je po njenem mnenju evropski parlament za manjše stranke bolj zanimiv.

"Če pride piratska stranka v katerega od državnih parlamentov, bo zelo verjetno v opoziciji. Lahko bo opozorila na veliko stvari, vendar ne bo velikega vpliva na sprejetje zakonov, povsem drugače pa je v Evropskem parlamentu," meni Redova.