Domnevna ruska žvižgačka se boji za svoje življenje ob vrnitvi na Malto

"Pripravljena sem pričati, a ne na Malti. Če se vrnem, bo ogroženo moje življenje," je ob tem dejala 36-letna Efimova, nekdanja zaposlena pri banki Pilatus. Efimova v Grčiji čaka na odločitev tamkajšnjega pravosodja o njeni morebitni izročitvi Malti. Vrhovno sodišče naj bi o njeni usodi odločalo 14. junija.

''Nimam se namena skrivati, ne počutim se krive''

Efimova velja za najverjetnejši ključni vir malteške preiskovalne novinarke Daphne Caruana Galizia, ki je poročala o tem, kako na široko je razvejana korupcija v njeni domovini.

Novinarka je umrla oktobra lani v eksploziji bombe, ki so jo podtaknili pod njeno vozilo. Po umoru je novinarkin sin premierja Josepha Muchata pozval k odstopu in ga obtožil, da je na čelu mafijske države.

Banka Pilatus, ki naj bi bila vpletena v korupcijo, je pozneje Efimovo obtožila, da je odtujila pet tisoč evrov, zaradi česar so jo malteški policisti odpeljali na zaslišanje.

Po navedbah Efimove, sicer matere dveh otrok, so jo na zaslišanju poniževali in ji grozili z zaporno kaznijo do petih let ter smrtjo v zaporu. Prav tako je malteška policija dovolila, da so bili na zaslišanju prisotni vodilni predstavniki banke. "Takrat sem spoznala, kako vplivna je ta banka," je dejala.

Efimova se je nato zatekla na Kreto, marca pa se je predala grški policiji v Atenah. "Nimam se namena skrivati. Ne počutim se krive," je še dejala.