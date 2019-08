Do ujetih poljskih jamarjev bodo poskušali priti z eksplozivi

Reševalce so o nesreči obvestili kolegi jamarji, ki jim je jamo uspelo zapustiti še pravi čas. Reševanje je zelo zahtevno, ker je Velika snežna jama (Wielka Sniezna) v gorovju Tatre, zelo tesna, številni njeni deli pa so jamarjem še vedno manj znani. Reševanje je zelo zahtevno tudi zaradi poplavljenih delov in vode, ki ogroža tudi reševalce, je pojasnil Andrzej Ciszewski, po navedbah poljskih medijev eden najboljših speleologov na svetu.

Z jamarjema še niso uspeli navezati stika, kar je zaskrbljujoče - ujeta sta namreč v ekstremnih razmerah, kjer je visoka vlaga in le štiri stopinje Celzija nad ničlo, zaradi česar obstaja velika verjetnost podhladitve. Jamarji sicer poznajo njuno natančno lokacijo, a do njiju se bodo lahko prebili le najbolj vitki in vrhunsko usposobljeni reševalci, delo pa bo lahko naenkrat opravljal le en reševalec.

Utiranje poti z eksplozivom lahko traja tudi več tednov

Pot do njiju bi si lahko utrli z eksplozivom, a kot je za lokalno televizijo povedal vodja reševalne akcije Jan Krzysztof, bo to dolgotrajni proces, ki lahko traja tudi več tednov. Po vsaki eksploziji bodo morali podzemne hodnike prezračiti, to pa bo vplivalo na načrtovanje drugih eksplozij.

Velika snežna jama je najdaljša jama na Poljskem in najgloblja v Tatrah, sestavljena je iz petih jam. Nekateri deli jame so še vedno slabo raziskani in dokumentirani. Do sedaj odkriti hodniki so skupno dolgi 23.753 metrov, višinska razlika med njeno najvišjo točko oziroma vhodom v jamo in najnižjo znano točko pa je 824 metrov.