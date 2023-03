Po vrsti škandalov nov polom: Credit Suiss potonila na zgodovinsko dno

Delnice banke Credit Suisse so danes dosegle novo zgodovinsko dno, potem ko je vrednost delnice okoli 14. ure po srednjeevropskem času dosegla 1,57 franka, kar je 30,13 odstotka pod izhodiščem.

Za padec je poskrbel predsednik Savdske nacionalne banke Ammar Al Khudairy, ki je izjavil, da savdska banka "nikakor" ne bo povečala svojega deleža v švicarski banki. Savdska nacinalna banka je od novembra največja delničarka Credit Suisse.

"Zdaj imamo v lasti 9,8 odstotka banke. Če presežemo deset odstotkov, začnejo veljati nova pravila in nismo naklonjeni novemu regulativnemu režimu," je v pogovoru za Bloomberg TV dejal Khudairy.

Predsednik uprave banke vztraja, da ne potrebujejo državne pomoči

Lehmann je danes na konferenci v Savdski Arabiji vztrajal, da Credit Suisse ne potrebuje državne pomoči. Dejal je, da bi bilo zaradi različnih predpisov nenatančno primerjati težave njegove banke s propadom ameriške Silicon Valley Bank (SVB). "Zdravilo smo že vzeli," pri čemer je imel v mislih drastični načrt prestrukturiranja banke, ki so ga razkrili oktobra lani.

Vendar kot kaže, Lehmanovim besedam ni uspelo preprečiti širjenja strahu prek švicarskih meja, ugotavlja AFP.

Francoska premierka Elisabeth Borne je tako pozvala švicarske oblasti, naj posredujejo in rešijo problem. "Za to vprašanje so odgovorni švicarski organi. Ti ga morajo rešiti," je Bornejeva dejala v francoskem senatu in dodala, da bo finančni minister Bruno Le Maire v naslednjih urah stopil v stik s švicarsko finančno ministrico Karin Keller-Sutter.

Banka se spopada s posledicami škandalov, za letos pričakuje še slabši rezultat

Credit Suisse je lani vknjižila 7,3 milijarde frankov (7,4 milijarde evrov) čiste izgube, kar je največ po letu 2008. Banka, ki se v zadnjem času spopada s posledicami vrste škandalov, za letos pričakuje še slabši rezultat.

Med drugim je banka lani pristala na plačilo skoraj 250 milijonov evrov vredne poravnave, da bi se izognila kazenskemu pregonu zaradi obtožb o pranju denarja in davčnih goljufijah v Franciji. Še več jo je stala vrsta poravnav v ZDA v sporu zaradi prodaje obveznic, pokritih z drugorazrednimi hipotekarnimi posojili, ki so bile v središču finančnega zloma leta 2008.