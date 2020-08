Covid-19: naši sosedje dobili slabe novice

V Italiji so v zadnjem dnevu potrdili 463 novih okužb z novim koronavirusom, kar je porast v primerjavi s soboto, ko so potrdili 347 novih okužb. Na Apeninskem polotoku sta v zadnjih 24 urah umrla še dva človeka s covidom-19.

V Italiji je od začetka epidemije zaradi koronavirusne bolezni 19 umrlo 35.205 ljudi. V zadnjem dnevu so zabeležili smrtno žrtev tudi v Lombardiji, ki je bila ena od najhuje prizadetih dežel v državi. V deželi so v zadnjem dnevu potrdili še 71 novih okužb, poroča STA.

V Srbiji in BiH po več kot 230 novih okužb z novim koronavirusom

V Srbiji so v zadnjem dnevu medtem potrdili 236 novih okužb z novim koronavirusom, zaradi covida-19 pa je umrlo še devet oseb. Podobno so v Bosni in Hercegovini potrdili 233 novih okužb, umrlo pa je pet bolnikov.



V Severni Makedoniji so v zadnjem dnevu potrdili 85 okužb, od tega 32 v Skopju. Umrli so štirje oboleli s covidom-19. V Črni gori so zabeležili 30 novih primerov, umrla sta dva človeka. Iz Kosova medtem poročajo o 188 novih primerih, umrlo je še 12 ljudi.