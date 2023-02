Blinken in Wang v Münchnu nista pomirila napetosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken in kitajski zunanji minister Wang Yi sta se v soboto sešla ob robu münchenske varnostne konference. Blinken je na napetem srečanju kitajskega kolega opozoril, da se incident z baloni ne sme ponoviti, Wang pa, da ameriška pretirana uporaba sile škodi dvostranskim odnosom, poročajo tuje tiskovne agencije.

Blinken je opozoril Kitajsko tudi pred posledicami, če bi nudila "materialno pomoč" Rusiji v vojni proti Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

To je bilo sicer prvo srečanje najvišjih diplomatov ZDA in Kitajske, potem ko so ameriške sile nad svojim ozemljem sestrelile kitajski vohunski balon.

"Državni sekretar je neposredno spregovoril o nesprejemljivem kršenju suverenosti ZDA in mednarodnega prava" zaradi vstopa kitajskega balona v ameriški zračni prostor, je novinarjem v Münchnu v soboto dejal tiskovni predstavnik State Departmenta Ned Price. "Takšno neodgovorno dejanje se ne sme nikoli več ponoviti," je po njegovih navedbah dodal Blinken.

Wang zanikal, da je šlo za vohunski balon

Wang je na srečanju vnovič zanikal, da bi šlo za vohunski balon. "ZDA je pozval, naj spremenijo smer ter priznajo in popravijo škodo, ki jo je njihova pretirana uporaba moči povzročila odnosom med Kitajsko in ZDA," je poročala kitajska tiskovna agencija Xinhua.

Blinken bo sicer danes po napovedih odpotoval v Turčijo na pogovore o tem, kako lahko Washington dodatno pomaga Ankari pri soočanju s posledicami nedavnega katastrofalnega potresa, pa tudi o vstopu Švedske in Finske v zvezo Nato.