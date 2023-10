BiH stresel močan potres

Okoli 10.30 je BiH stresel potres, ki je po podatkih Evropsko-mediteranskega seizmološkega centra dosegel stopnjo 4,5. Epicenter potresa je bil sedem kilometrov od kraja Grude oziroma 39 kilometrov od Mostarja.

Informacij o poškodovanih in materialni škodi za zdaj še ni, poroča Klik.ba.

