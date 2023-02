Avstrija izgnala štiri ruske diplomate

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrija je izgnala štiri ruske diplomate, ki delajo na Dunaju, ker so izvajali aktivnosti, ki niso združljive z njihovim diplomatskim statusom, je danes sporočilo avstrijsko zunanje ministrstvo. Razglasili so jih za nezaželene osebe, državo pa morajo zapustiti do 8. februarja, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.