Arso izdal rumeno opozorilo za vso državo

Zaradi močnih sunkov vetra, ki lahko dosežejo hitrosti med 50 in 70 kilometri na uro, so na agenciji za okolje (Arso) izdali rumeno opozorilo za vso državo. Na strani neurje.si so medtem napovedali, da se bo veter okrepil v popoldanskih urah, ko se bodo nad večji del države razširile padavine.