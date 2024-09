Anker, eden od najbolj znanih proizvajalcev prenosnih polnilnih baterij oziroma tako imenovanih "powerbankov" za pametne telefone in druge mobilne naprave, je opozoril na odpoklic nekaterih modelov zaradi okvarjenih litij-ionskih baterij. Te se lahko pregrejejo in v najslabšem primeru zagorijo ter povzročijo požar, opozarja Anker.

Kot na uradni spletni strani opozarja Anker, so okvarjene notranje litij-ionske baterije odkrili v najmanj treh modelih tako imenovanih powerbankov, prenosnih polnilnikov za mobilne naprave, in sicer modelih Anker 334 MagGo Battery, Anker Power Bank in Anker MagGo Power Bank. Interne oznake modelov so A1642, A1647 in A1652.

Prikaz, kje na prenosnih polnilnih baterijah je številka modela. Foto: Anker / Posnetek zaslona

Okvaro so pri Ankerju odkrili v serijah polnilnikov, proizvedenih med 3. januarjem in 17. septembrom letos. Kljub temu je podjetje iz previdnosti odpoklicalo vse naprave, tudi tiste, ki so bile proizvedene pred 3. januarjem, so sporočili v objavi na spletni strani.

Nikar v koš za smeti, temveč v zbirni center, ki sprejema prenosne baterije

Anker vse lastnike omenjenih polnilnikov baterij poziva, naj jih nemudoma prenehajo uporabljati in naj jih sprva shranijo na varno mesto, ki pa naj ne bo koš za smeti. Obstaja namreč možnost, da se notranja baterija naprave pregreje in začne taliti plastično ohišje polnilnika, v najslabšem primeru pa lahko baterija tudi zagori in s tem predstavlja nevarnost za povzročitev požara.

Uporabniki naj odpoklicane powerbanke čim prej odnesejo v zbirne centre, ki sprejemajo tudi naprave s prenosnimi (litijevimi) baterijami, še poziva Anker. Seznam zbirnih centrov v Sloveniji, kjer lahko odložite odpadne prenosne baterije in akumulatorje, lahko preverite na tej povezavi.

Anker uporabnikom, ki niso prepričani, ali je njihova prenosna polnilna baterija vključena v odpoklic ali ne, svetuje, naj to preverijo z vnosom serijske številke naprave na njihovi spletni strani (tukaj). Obrazec je namenjen tudi začetku postopka za vračilo kupnine za odpoklicani izdelek, še dodajajo na spletni strani.