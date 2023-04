Angela Merkel prejela najvišji nemški red za zasluge

Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je danes najvišji red za zasluge podelil nekdanji kanclerki Angeli Merkel, ta se je sicer po odhodu s položaja znašla pod plazom kritik zlasti zaradi svoje drže do Rusije. Ob tem je pohvalil njena prizadevanja za krepitev enotnosti Evrope in zmožnost sklepanja kompromisov.

"V času, ko je naši celini grozilo, da bo razpadla, ste držali skupaj središče in obrobje, sever in jug, vzhod in zahod. Šestnajst let ste služili Nemčiji z ambicioznostjo, modrostjo in strastjo. Prizadevali ste si za svobodo in demokracijo, za našo državo in blaginjo njenih prebivalcev," je dejal Merklovi.

Pohvalil je njeno zmožnost sklepanja kompromisov in njen prispevek k nadaljnjemu obstoju evroobmočja. Ob tem je dodal, da je Merklova pomagala zagotoviti, da nobena država, kljub nasprotovanju dela nemške javnosti, ni bila prisiljena opustiti evra.

Red za zasluge je bil doslej podeljen le dvakrat, in sicer nekdanjima kanclerjema Konradu Adenauerju in Helmutu Kohlu. Vsi trije prejemniki reda pa so iz vrst stranke nemških krščanskih demokratov (CDU), poroča nemški Deutsche Welle.

Merklova po odhodu s položaja deležna številnih kritik

Angela Merkel je Nemčijo vodila med letoma 2005 in 2021. Čeprav je bila večino tega časa precej priljubljena, pa se je po odhodu s položaja znašla pod plazom kritik. Med drugim ji očitajo njeno držo do Rusije in to, da je Nemčija postala preveč odvisna od ruskih energentov.

Pred odhodom je bila njena vlada pod močnim pritiskom zaveznic, predvsem ZDA, naj odstopi od gradnje plinovoda Severni tok 2. Ta projekt je trenutna nemška vlada pozneje ustavila zaradi ruske invazije na Ukrajino.

Ob kritikah je večkrat priznala, da so bile v njeni politiki do Rusije storjene napake. Poudarila je, da bi se na agresivnost Rusije morali hitreje odzvati, svoje odločitve na področju energetike pa je zagovarjala, da so bile "smiselne s perspektive tistega časa".