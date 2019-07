Ameriški in kitajski trgovinski predstavniki spet za pogajalsko mizo

Ameriški in kitajski trgovinski pogajalci bodo v Šanghaju prvič po dogovoru med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in kitajskim predsednikom Ši Džinpingom v Osaki prejšnji mesec spet sedli za pogajalsko mizo. Preboja v dvodnevnih pogovorih ne gre pričakovati, saj v zadnjih dneh nobena od obeh strani ni izrazila pripravljenosti na popuščanje.

Ameriški predsednik Donald Trump in kitajski predsednik Ši Džinping sta se junija ob robu vrha G20 v Osaki dogovorila za nadaljevanje trgovinskih pogajanj med državama. Pred tem se je v pogovorih kazal napredek, dokler ni Trump maja kitajske strani obtožil, da ne spoštuje že dogovorjenih zavez.

Tokrat bosta delegacijo Washingtona vodila ameriški finančni minister Steven Mnuchin in ameriški trgovinski predstavnik Robert Lighthizer. Pogovori bodo predvidoma potekali danes in v sredo.

Poznavalci ne pričakujejo večjega napredka

Večjega napredka po oceni poznavalcev ne gre pričakovati. Geopolitične napetosti v Južnokitajskem morju se namreč zaostrujejo, na drugi strani pa je še vedno odprto vprašanje sodelovanja kitajskega tehnološkega velikana Huawei z ameriškimi partnerji. Trump ob tem Kitajski grozi, da ji bo odvzel poseben status države v razvoju v Svetovni trgovinski organizaciji (WTO).

V petek je ameriški predsednik dejal, da Kitajska morda ne bo želela podpisati trgovinskega sporazuma pred letom 2020. Takrat bodo namreč potekale ameriške predsedniške volitve, in če bi kazalo, da bi na njih lahko zmagal Trumpov nasprotnik, bo Peking morda čakal na novo priložnost z drugim sogovornikom, je dejal Trump.

Trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko ohladila svetovno trgovino

Pogovori trgovinskih delegacij se bodo osredotočali na številna vprašanja, kot so pravice intelektualne lastnine, prisilni prenos tehnologije, necarinske ovire, kmetijstvo, storitve, trgovinski primanjkljaj ZDA in uveljavljanje zakonodaje, navaja izjava Bele hiše.

ZDA in Kitajska so si medsebojno naložile visoke carine na 360 milijard dolarjev dvostranske menjave, Trump pa grozi z novimi dajatvami na kitajsko blago. Trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko je ohladila svetovno trgovino in posledično tudi svetovno gospodarsko rast.