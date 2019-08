Američani v obsežni raciji prijeli 680 nezakonitih priseljencev

Policisti so preiskali pet tovarn in aretirali 680 ljudi.

Policisti so preiskali pet tovarn in aretirali 680 ljudi. Foto: Reuters

Približno 600 ameriških policistov je v sredo vstopilo v več tovarn za predelavo perutnine v ameriški zvezni državi Mississippi ter v zapor odpeljalo okoli 680 delavcev in delavk latinskoameriškega izvora. Slednji ameriškim oblastem niso mogli dokazati, da v ZDA bivajo in delajo zakonito.

Omenjeno racijo so na drugi strani Atlantika načrtovali že nekaj mesecev. Ker je ameriški predsednik Donald Trump ni vnaprej napovedoval, so policisti v obratih za predelavo perutnine prijeli veliko ljudi.

Preiskali pet tovarn in aretirali 680 ljudi

"Na dan, ko iščemo enotnost, je Trump dovolil razbitje številnih družin in skupnosti," je bila do poteze ameriških oblasti kritična izvršna direktorica organizacije Koalicija za človekove pravice imigrantov (CHIRLA) Angelica Salas. Trump je bil namreč na dan aretacij na obisku v teksaškem El Pasu, kjer je bilo v strelskem napadu v soboto ubitih 22 ljudi.

Do racij je prišlo v petih tovarnah, ki so jih policisti obkolili, ljudem pa nato natikali plastične lisice in jih z avtobusi peljali do vojaškega hangarja, kjer so preverjali njihov priseljenski status. Za zaprtimi starši so ostali mladoletni otroci, ki se bodo zdaj morali znajti po svoje.

Kaznovali bodo tudi delodajalce

Mississippi je peta največja proizvajalka perutnine v ZDA. V tovarnah delajo priseljenci z ali brez urejenega statusa, saj Američani zaradi majhnega plačila tega dela ne želijo opravljali. Ameriške oblasti bodo poleg delavcev kaznovale tudi tovarne, ki so jih zaposlile, kar najverjetneje pomeni, da bo zaradi kazni in pomanjkanja delovne sile nekaj obratov propadlo.