Američani potrdili: Posnetki, ki naj bi prikazovali NLP-je, so pristni #video

Predstavniki ameriške mornarice so potrdili, da so trije posnetki, ki naj bi prikazovali, kako zraku letijo neznani leteči predmeti (NLP), resnični. Za kakšne predmete gre, jim še ni uspelo ugotoviti, sporočili so le, da gre za tako imenovane neidentificirane zračne fenomene.

U.S. Navy confirms UFO videos are authentic https://t.co/FgE8Ta0dtq pic.twitter.com/xSK4sWlriQ — CBS News (@CBSNews) September 18, 2019

Po poročanju CNN so omenjeni posnetki pricurljali v javnost med decembrom 2017 in marcem 2018, prikazujejo pa, kako se po zraku premikajo pravokotni predmeti, ki so jih zaznali napredni infrardeči senzorji. V posnetku, ki je nastal leta 2004, so senzorji ujeli letečo tarčo, ki se je nato z veliko hitrostjo premaknila, tako da ji niso mogli več slediti.

Video s posnetki, ki naj bi prikazovali neznane leteče predmete. Vir: YouTube

Pilote spodbujajo, da prijavljajo nenavadne dogodke v zraku

Dva posnetka iz leta 2015 med drugim vsebujeta zvočne posnetke ameriških pilotov lovcev, ki poskušata ugotoviti, kaj sta pravzaprav videla v zraku. "To je dron," je dejal eden od pilotov. "Moj bog. Vsi gredo proti vetru," je rekel drugi in se čudil nad videnim.

Predstavniki mornarice so sporočili, da jim predmetov, ki jih prikazujejo posnetki, še ni uspelo identificirati, ob tem pa so dodali, da pilote pripravnike spodbujajo, da prijavijo nenavadne dogodke, ki jih opazijo in ki bi lahko ogrozili varnost pilotov. V preteklosti ti sicer tega niso upoštevali, saj so se bali, da bodo postali tarča posmeha, ko se bo ugotovilo, kaj je bilo dejansko na posnetku, še poroča CNN.