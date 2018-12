Američani blokirajo prodajo izraelskih lovcev F-16 Hrvaški?

Ameriški portal trdi, da je izraelsko-hrvaški posel ustavil ameriški obrambni minister James Mattis. Kot dodaja, je ameriška administracija nezadovoljna, ker skuša Izrael zaslužiti z ameriškimi letali. Ameriška vlada mora državi, ki ji je prodala svoja letala, odobriti prodajo letal naprej tretji državi.

Zapletlo naj bi se predvsem zato, ker je v letala F-16 barak vgrajeno veliko sodobne sofisticirane izraelske opreme, s katero so podaljšali življenjsko dobo letal, ki so bila v ZDA izdelana v 80. letih prejšnjega stoletja.

Kaj zahtevajo Američani?

ZDA zahtevajo, da je v letalih ameriška oprema, predvsem računalniška programska oprema za raketni sistem. Ameriški proizvajalec F-16, družba Lockheed-Martin, mora, preden bodo letala izročili Hrvaški, opraviti celoviti remont barakov in podaljšati delovno dobo letal za tri tisoč ur. Za zdaj tehničnih posegov niso začeli.

Ministrova izjava je sprožila medijska ugibanja

Hrvaški minister za obrambo Damir Krstičević je še pred nekaj tedni v Bruslju izjavil, da je vse pripravljeno za podpis pogodbe o nakupu izraelskih letal in da pričakujejo zeleno luč ZDA. Ministrova izjava je sprožila medijska ugibanja, da so nastali zapleti pri uveljavitvi dogovora z Izraelom. Iz Krstičevićevega kabineta so odgovorili, da pričakujejo uresničitev dogovora, ne da bi se vpletali v odnose med ZDA in Izraelom.

Hrvaška v precepu med političnimi in poslovnimi odnosi ZDA in Izraela

Hrvaški Večernji list ocenjuje, da se je Hrvaška znašla v precepu med političnimi in poslovnimi odnosi ZDA in Izraela. Navaja, da za ZDA ni problem preprodaja izraelskih letal Hrvaški, temveč interes nekaterih drugih držav, kot sta Romunija in Bolgarija, za podoben dogovor s Tel Avivom, ki namerava prodati približno sto svojih starih vojaških letal F-16.

Čeprav se zdi, da je Hrvaška kolateralna žrtev v sporu med ZDA in Izraelom, gre tudi za prvi javni spor med Hrvaško in ZDA v okviru vojaškega sodelovanja, pa danes izpostavlja Jutarnji list. Navaja, da bi vgraditev ameriške opreme v F-16 zagotovo zvišala ceno pogodbe, vprašljivo pa je, ali bi Zagreb lahko plačal več denarja.

Medtem so danes iz ameriškega veleposlaništva v Zagrebu sporočili, da so med pogajanji jasno in vztrajno izrazili svoja stališča glede tehničnih pogojev za soglasje pri uresničitvi dogovora. Potrdili so, da sodelujejo s Hrvaško in Izraelom pri iskanju sprejemljive opcije, ki bo zadovoljila hrvaške potrebe znotraj načrtovanega obdobja ter omogočala potrditev izraelsko-hrvaške pogodbe.



Krstičević je danes novinarjem povedal, da nimajo nobenih uradnih informacij o zapletu, o katerem poročajo mediji. Poudaril je, da ima Zagreb dokument, s katerim so ZDA dovolile Izraelu ponudbo vojaških letal ameriškega porekla Hrvaški. Kot dejstvo je dodal tudi zavezo Izraela, da bo Hrvaški izročil letala, ki bodo kompatibilna z zmogljivostmi zveze Nato ter da bodo podaljšanje delovne dobe letal opravili ob soglasju originalnega proizvajalca, Lokheed-Martina.