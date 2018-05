Američana ustrelil njegov pes

Richard Remme iz Fort Dodga v Iowi si bo svojo igro s psom dobro zapomnil, saj ga je križanec med pit bull terierjem in labradorcem po imenu Balew ustrelil v nogo. Med skokom v naročje mu je namreč uspelo sprostiti varovalo in nato še pritisniti na sprožilec pištole, ki jo je njegov lastnik nosil za pasom. Moški k sreči ni utrpel hujših poškodb.

Fotografija je simbolna. Foto: Reuters

"Ležal sem na kavču in se igral s psom. Odrival sem ga iz naročja, on pa je skakal nazaj vanj. Nato je nenadoma sprostil varovalo in ko je skočil nazaj, je pritisnil še na sprožilec," je za lokalne medije dejal Remme.

Po nesrečnem dogodku je nemudoma poklical reševalce in jim povedal, da ga je ustrelil pes. K sreči ni utrpel hujših poškodb, je pa poskrbel za nemalo začudenja policistov, ki takšnega primera še niso obravnavali. "Slišal sem že zgodbe o orožju, ki je padlo na tla in se sprožilo, nisem pa še slišal takšne pasje zgodbe," je dejal prvi mož lokalne policije.