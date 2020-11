Air France začasno ukinja številne lete, tudi v Slovenijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski letalski prevoznik Air France je zaradi novih ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa začasno ukinil številne lete po Evropi, med 7. novembrom in 16. decembrom tudi v Slovenijo. Prihodnji teden bodo leteli po načrtih, da se lahko potniki vrnejo, so zapisali na spletni strani. Zadnja leta v Slovenijo bosta v ponedeljek in četrtek.