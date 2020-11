V Avstraliji je 91-letnik preživel nesrečo s padalom in jo odnesel samo z modricami in nekaj praskami, potem ko je severno od Sydneyja strmoglavil v morje, je danes sporočila tamkajšnja policija.

Padalca so v nedeljo pozno popoldne iz morja rešili prebivalci mesta Warriewood severno od Sydneyja. Reševalci, ki so prispeli na kraj nesreče, so moškega pregledali in ugotovili, da jo je odnesel z nekaj praskami in modricami, piše STA.

91yo paraglider thought he'd lose his hands after crashing into ocean off Sydney cliff https://t.co/aDY1UB3Kl5 — ABC News (@abcnews) November 16, 2020

Mediji so objavili fotografije padalca, ki s pomočjo reševalcev hodi po skalah, levo nogo pa ima povito. Za zdaj je znano le, da so 91-letnika prepeljali v bolnišnico Royal North Shore v Sydneyju, kjer bodo izvedli dodatne preiskave.

Policija je sporočila še, da jim je iz morja uspelo rešiti tudi padalo.