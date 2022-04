Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poškodovanega moškega, ki je padel z daljnovoda, so prepeljali v bolnišnico.

Poškodovanega moškega, ki je padel z daljnovoda, so prepeljali v bolnišnico. Foto: Eles

Poškodovanega so prepeljali v Splošno okrajno bolnišnico Požega, so še sporočili s policije in dodali, da nadaljujejo zbiranje informacij o nesreči.