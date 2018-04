24-letnik osumljen spolnega nadlegovanja več kot 50 deklic

Hrvaška policija je priprla 24-letnega hrvaškega državljana, osumljenega kar 80 kaznivih dejanj spolnega nadlegovanja otrok, večinoma na spletu. Kriminalisti so identificirali 53 žrtev, šlo je predvsem za deklice, stare od deset do 15 let. Med drugim so ugotovili tudi, da je osumljenec podobna kazniva dejanja zagrešil tudi v sosednjih državah.