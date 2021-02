24-letna voznica avtobusa: Vsi mi pravijo, da sem prelepa za to službo

Jodie Leigh Fox je stara 24 let, živi in dela v Veliki Britaniji. Jodie opravlja poklic, s katerim pritegne veliko pozornosti.

Najprej je delala kot negovalka, potem pa je videla oglas na zadnji strani avtobusa in se prijavila. Zdaj že tri leta dela kot voznica avtobusa v Brentwoodu v Essexu in pravi, da ji je služba tako zelo všeč, da jo namerava opravljati do upokojitve.

Je pa ves čas deležna različnih komentarjev potnikov, že ob njihovem prihodu na avtobus opaža presenečene poglede, dobiva pa tudi komentarje, kot so "Za to službo si prelepa", "Še nikoli v življenju nisem videl lepšega voznika avtobusa" in podobni. Kot pravi, je njen namen predvsem opozarjati na to, da so tovrstne izjave neprimerne in da tudi ženske lahko opravljajo različne poklice.

Jodie sicer precej izzivalne fotografije objavlja na družbenih omrežjih, ko je začela deliti tudi utrinke z dela, ki ga opravlja, se je zanimanje povečalo, o njej pa pišejo tudi številni mediji.