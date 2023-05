21-letni strelec v družbi slovenske starlete Denise Dame

Srbijo po sredini tragediji pretresa nov strelski napad. Enaindvajsetletni Uroš B. je v okolici Mladenovca v četrtek zvečer neuradno ubil najmanj osem in ranil 13 ljudi. Ponoči je napadalca iskalo več kot 600 policistov, prijeli so ga danes zjutraj v Kragujevcu.

Napadalec še ni bil obsojen, so ga pa v preteklosti že prijavili zaradi nasilja, poroča Telegraf.

Na dan prihajajo nove podrobnosti iz njegovega življenja. Srbski portal Republika poroča, da se je strelec Uroš B. lani poleti družil s slovensko starleto in udeleženko resničnostnega šova Zadruga, Denise Dame. Ta je za omenjeni srbski portal povedala, da Uroša B. ni poznala, potrdila pa je, da je bil v njenem stanovanju, enako kot Filip Car, ki je posnel video in objavljene fotografije.

"Zdaj ko pomislim in ko sem videla posnetek, je bil to verjetno res on. Imel je čuden pogled, a to me ni prestrašilo, fant je verjetno kaj popil. Obžalujem, da sem bila v stiku s tako osebo, obsojam takšno dejanje," je poudarila Denise Dame in izrazila sožalje vsem svojcem žrtev tragedije.