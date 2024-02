Zvišujejo se trošarine: to bo od 1. junija dražje

Vlada je danes sprejela predlog novele zakona o trošarinah, s katerim se zvišujejo trošarine za tobačne izdelke ter krepi nadzor nad nepredelanim tobakom in mazalnimi olji. Predlagane spremembe naj bi začele veljati 1. junija. Vlada razmišlja tudi o dodatni obdavčitvi alkohola ter nezdrave hrane in pijač.

Za najbolj razširjene tobačne izdelke, to je cigarete, predlog novele zakona določa zvišanje trošarine za približno tri odstotke, pri čemer je zvišanje odvisno od cenovne kategorije.

Zvišanje trošarin je predlagano tudi za preostale tobačne izdelke, za elektronske cigarete na primer za 1,5-krat, za tobak za segrevanje pa za dobro tretjino. S tem bo obdavčitev za tobak za segrevanje in elektronske cigarete bolj primerljiva sosednjim državam, so po seji vlade sporočili s finančnega ministrstva.

Širi se seznam izdelkov, ki so predmet posebnega trošarinskega nadzora

Ob tem se dopolnjuje opredelitev izdelkov, namenjenih vdihovanju, s čimer se bo po pojasnilih ministrstva omogočila trošarinska obravnava morebitnih novih izdelkov s primerljivim načinom konzumiranja. Kot primer navajajo zeliščne zvitke za segrevanje brez tobaka, elektronske vodne pipe in drugo.

Ker se z zviševanjem obdavčitve trošarinskih izdelkov v Sloveniji opazno povečujejo aktivnosti glede nezakonite proizvodnje in trgovine s trošarinskimi izdelki z namenom izogibanja plačilu davkov ter drugih dajatev, je vlada v predlog novele zakona vgradila tudi okrepitev nadzora nad nepredelanim tobakom in mazalnimi olji ter uvedbo nadzora nad napravami za proizvodnjo tobačnih izdelkov.

Proizvodnja tobačnih izdelkov in predelava ter skladiščenje nepredelanega tobaka se bodo tako lahko izvajali izključno v trošarinskem skladišču, prepovedana pa bo proizvodnja tobačnih izdelkov ter predelava in skladiščenje nepredelanega tobaka fizičnih oseb za namen opravljanja dejavnosti. Širi se tudi seznam izdelkov, ki so v skladu z veljavnim zakonom predmet posebnega trošarinskega nadzora, ker se lahko porabijo za pogon ali ogrevanje.

Morda bo dodatno obdavčena tudi nezdrava hrana in pijača

V prvotnem predlogu novele zakona, ki je bil konec lanskega leta v javni obravnavi, je bilo zapisano tudi zvišanje trošarin za alkohol in alkoholne pijače. Teh določb v danes potrjenem dokumentu ni več, saj naj bi jih obravnavali v paketu širših davčnih sprememb. Medresorska razprava na temo morebitne dodatne obdavčitve nezdrave hrane in pijač bo opravljena v prihodnjih mesecih, so napovedali na finančnem ministrstvu.

Vlada namerava predlog novele zakona o trošarinah poslati v obravnavo v DZ po skrajšanem postopku, in če bo začela veljati 1. junija, bodo v letu 2024 prihodki državnega proračuna od trošarin višji za nekaj več kot 11 milijonov evrov ter enako v prihodnjem letu.

Tobačni izdelki so blago, ki v drobnoprodajni ceni vsebuje največji delež davkov. Za cigarete ta delež znaša v državah članicah EU od 70 do 90 odstotkov, v Sloveniji pa nekaj čez 80 odstotkov drobnoprodajne cene. V zadnjem obdobju se količina cigaret, od katerih se obračuna trošarina, zmanjšuje, povečuje pa količina elektronskih cigaret in tobaka za segrevanje.