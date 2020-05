Župan kljub odpovedi dogodka Poti ob žici pričakuje pohodnike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljana v soboto, 9. maja slavi svoj največji praznik, praznik zmage, je v posebnem sporočilu občanom in občankam, objavljenem na YouTube kanalu ljubljanske občine, spomnil ljubljanski župan Zoran Janković, piše STA.

Župan pričakuje pohodnike

V sklopu obeležitve praznika bi v soboto moral potekati tudi letošnji 64. pohod - Pot ob žici. Prireditev bi morala biti letos sicer na sporedu od 7. do 9. maja. Prireditev je odpovedana zaradi epidemije novega koronavirusa, a Janković je "kljub temu prepričan, da nas bo veliko na tej poti, ki bomo prišli tja zaradi svojega zdravja in predvsem zaradi spomina na najbolj svetle trenutke našega mesta", je dejal.

Foto: Ana Kovač

Tiste, ki se bodo vseeno odpravili na pot ob žici, pa je ob tem pozval, da naj se držijo navodil vlade. Hodijo naj na ustrezni razdalji in v družinskih krogih ter v smeri urinega kazalca, je svetoval.

Lani se je pohoda udeležilo kar 34.602 pohodnikov vseh starosti, pred štirimi leti pa so našteli več kot 36.000 udeležencev. Pot ob žici poteka po 34 kilometrov dolgi poti okoli mesta, kjer je med drugo svetovno vojno stala žičnata ograja italijanskih in pozneje nemških okupatorjev. Ljubljana zaznamuje mestni praznik na mednarodni dan zmage nad fašizmom in nacizmom ter na dan Evrope, poroča STA.