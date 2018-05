Župan: Bale z odpadki bodo verjetno morali odstraniti #video

Pred tednom dni je prebivalce naselja Študa na obrobju Domžal zmotil neprijeten vonj. Aktivirali so se gasilci, v preverjanje situacije se je vključila tudi občina. Sprva so odgovornost za vonj pripisovali bližnji bioplinarni. Istočasno so prebivalci na bližnjem travniku, ki je na vodovarstvenem območju med reko Kamniško Bistrico ter potokom Mlinščico v bližini bioplinarne in centralne čistilne naprave, opazili tudi večjo količino bal.

Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnil domžalski župan, so sprva domnevali, da je v balah seno, a ogled od blizu je razkril, da je v njih odpadna plastika.

Izkazalo se je, da so bale z odpadno plastiko last podjetja Publikus, ki je pred dobrim mesecem tudi kupilo travnik. Dragar je danes pojasnil, da so tri deponije podjetja (na Jesenicah, v Kočevju in Suhadolah v sosednji Občini Mengeš) polne, zato so v podjetju začeli iskati druge lokacije za skladiščenje odpadkov.

Foto: Civilna iniciativa

Občina je zaradi smradu in bal z odpadno plastiko podala prijave na različne inšpektorate, med drugim na okoljski inšpektorat. Ta se je po današnjih navedbah domžalskega župana tudi najhitreje odzval, opravil inšpekcijski ogled in prav danes je občina že prejela prvo odločbo okoljskega inšpektorata.

Okoljski inšpektorat je ugotovil, da je bila vir neprijetnega vonja dejansko bioplinarna. Naložili so jim, da morajo pred termično obdelavo odpadkov te ohladiti, tako namreč ne bo neprijetnega vonja.

Kar zadeva bale podjetja Publikus, je okoljski inšpektorat po današnjih pojasnilih župana Dragarja ugotovil, da je na lokaciji odloženih 690 bal nenevarnih odpadkov. Kljub temu jim je okoljska inšpektorica prepovedala nadaljnje dovažanje in skladiščenje odpadkov na parceli v Študi ali drugih parcelah v okolici. Po besedah župana je Publikusu naložila tudi ureditev fizične prepreke, s čemer bi preprečili nenadzorovan dostop do odpadkov in možnost, da bi kdo morda tam podtaknil požar.

Foto: Civilna iniciativa

Zaradi strahu pred požarom je Občina Domžale že v preteklih dneh organizirala požarno stražo na lokaciji. Kot je danes pojasnil Dragar, stroške za zdaj krijejo sami, ne izključujejo pa, da bi lahko v prihodnje od Publikusa terjali pokritje teh stroškov.

Občina je medtem tudi postavila tablo s prepovedjo vožnje čez most, ki pelje do travnika v lasti podjetja Publikus, za vozila težja od 1,5 tone. Območje nadzira policija, razmišljajo tudi o omejitvi prometa s strani Štude in Male Loke, je naštel Dragar.