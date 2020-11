Znanje v času karantene: spoznajte spletno učenje tujih jezikov

Oglasno sporočilo

V času trenutne koronakrize se verjetno marsikomu izmed nas življenje zdi precej "majhno". Ni čudno, da smo nejevoljni, ko pa smo omejeni na življenje doma in od doma. To prisilno brezdelje lahko privede ne le do dolgčasa, ampak do občutka nekoristnosti, neproduktivnosti in slabe volje. Prav bi bilo, da čas izkoristimo drugače, koristneje – morda se naučimo nekaj novih receptov, novih veščin ali pač - tujih jezikov!

Prav jezikovni tečaji so v tem času namreč odličen primer storitve, ki se je zaradi okoliščin bila primorana seliti na splet. S tem je postalo znanje tujih jezikov pravzaprav dostopnejše in hkrati cenejše kot kadarkoli prej! Čeprav smo postali nekoliko nezaupljivi do teh številnih "pametnih" sprememb, ki se dogajajo, je morda prišel čas, da jih raje izkoristimo sebi v prid!

Poleg ugodnejše storitve - zakaj bi se odločili za spletni jezikovni tečaj?

Verjemite ali ne, nekatere raziskave kažejo, da je spletno učenje lahko celo bolj učinkovito in bolj trajno od "tradicionalnega" učenja v učilnicah, saj naj bi se povečala stopnja pomnjenja znanja od 25 do 60 odstotkov (Hall in Rosenberg, 2001). Zakaj? Preprosto, ker je ta način učenja mnogim udeležencem bolj zanimiv! Številne interaktivne vsebine učni proces namreč naredijo bolj dinamičen – posledično so ljudje na ta način dlje zbrani in bolj vztrajni.

Kako sploh poteka ON-LINE jezikovni tečaj?

Pravzaprav je potek on-line tečaja zelo podoben tistemu "v živo", le da se tečajniki družijo v okolju aplikacij, kot sta Microsoft Teams ali ZOOM. Z ustrezno povezavo se udeleženci priključijo videoklicu, ki poveže učitelja z učenci, potrebna gradiva pa tečajniki največkrat prejmejo kar na e-mail.

Tudi za učitelje so priprave na tečaj podobne. Luka, učitelj angleščine, ki poučuje za Jezikovno Akademijo, nam je povedal naslednje: "Enako kot sicer, si najprej spišem celoten potek ure in pripravim ves potrebni material. Nato, namesto da se odpravim v fotokopirnico, vse skupaj naložim na Drive. Kar je potrebno, delim z učenci, da si lahko vsak vzame svoje in časa ne tratimo s tiskanjem in deljenjem učnih listov." Učne ure po navadi trajajo 90 minut, podajanje znanja pa omogočata spletna povezava in komunikacija na daljavo – čeprav je ta v času on-line tečajev nekoliko prilagojena. Luka uporablja sistem moderacije, kar pomeni, da tečajnikom dodeli besedo. "To je sicer malo manj naravno, saj si sicer večkrat radi skačemo v besedo," se pošali Luka. Funkcijo klasične šolske table za skupino prevzema skupni Google Word dokument. Tam učenci skupaj z učiteljem sproti rešujejo in popravljajo morebitne pravopisne napake.

Vsekakor pa ima vsak učitelj svoj pristop. Učitelj nemščine, Jan, svoje tečajnike spodbuja predvsem z raznoliko vsebino: "Pouk skušam narediti čim bolj zanimiv in dinamičen. Za to uporabljam PowerPoint, Mentimeter, funkcije Breakout rooms (pri Zoomu) in razne video- ali zvočne posnetke. Prednost spletnih orodij je lažja vizualizacija vsebin - več različnih razlag lahko namenim isti učni vsebini, ki jih z nalogami vred ponujajo spletne strani," pove Jan. In prav to je všeč tudi tečajnikom! Kot nam je zaupala Katarina, tečajnica nemščine, ki se z Jezikovno Akademijo jezika uči že drugo leto: "Učitelj vedno pripravi odlično vsebino, ki sovpada z obravnavano snovjo v učbeniku. Vselej ponudi raznoliko gradivo, da si lažje zapomnimo naučeno."

Poleg spletnih predavanj, ki se odvijajo dvakrat tedensko, je udeležencem tečajev Jezikovne Akademije na voljo tudi interaktivna spletna učilnica, kjer učitelji zbirajo vaje za piljenje različnih jezikovnih veščin. Učiteljem ta predstavlja nepogrešljiv pripomoček pri delu. "S pomočjo spletne učilnice imamo učitelji ves čas pregled nad dejanskim znanjem naših tečajnikov, saj te vaje po navadi rešujejo sami, kot domačo nalogo, brez naše pomoči. Mi medtem budno spremljamo njihove morebitne napake in tako bolj ciljno pomagamo tam, kjer je treba," pove Jan.

Delo od doma in znanja prihodnosti

Zagotovo pa je ena od prednosti spletnega učenja tudi delo od doma, ki tako tečajnikom kot tudi učiteljem prihrani potovalni čas. Katarina pravi, da bo spletno učenje prav zaradi tega verjetno nadaljevala tudi po koncu karantene. "Prihranek časa mi veliko pomeni, poleg tega mi je spletni način učenja enostavno bolj udoben, ker ga lažje vključim v svoj vsakdan."

E-učenje po vsej verjetnosti bo del naše prihodnosti, tako ali drugače, zato je morda prav, da tovrstno delo spoznamo čim prej in tako poskrbimo za pomembno znanje, ki pa kljub trenutnim razmeram nikoli ne bo izgubilo svoje vrednosti – znanje tujih jezikov, namreč!

"Če človeka ogovoriš v jeziku, ki ga razume, ostaneš v njegovih mislih. Če govoriš z njim v njegovem lastnem jeziku, mu sežeš do srca." Nelson Mandela

Naročnik oglasne vsebine je AKADEMIJA INT D.O.O.