Zjutraj bo mrzlo, tudi pod ničlo

Popoldne bo na Primorskem sončno, drugje bo zmerno do pretežno oblačno, oblačnost se bo proti večeru trgala. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija, piše na spletnih straneh agencije za okolje (Arso).

Zjutraj pod ničlo

Jutri bo pretežno jasno, hladno in ponekod bo nižinah megleno. Burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Popoldne bo na vzhodu zapihal južni veter.

Jutranje temperature bodo od -1 do 4, na Primorskem od 5 do 10, najvišje dnevne od 13 do 16, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

V sredo se bo pooblačilo

V sredo se bo od zahoda postopno pooblačilo, popoldne bo v hribovitih krajih na zahodu začelo rahlo deževati. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter.

V noči na četrtek bodo padavine prehodno zajele vso Slovenijo. V četrtek bo pretežno oblačno, dež bo oslabel in popoldne večinoma ponehal, še piše na spletnih straneh Arsa.

Animacija: kako se bodo po Sloveniji širile padavine