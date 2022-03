Žito bo zaprlo obrata v Novem mestu in v Ljubljani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podjetje Žito, v lasti hrvaške družbe Podravka, bo zaradi vse višjih cen pšenice in drugih surovin primorano ukinjati delovna mesta in zapirati proizvodne obrate v Sloveniji, poroča Televizija Slovenija. Kot navaja, se zapirata dva obrata, v Novem mestu in v Ljubljani za Bežigradom. Koliko ljudi bo ostalo brez dela, še ni znano.