Ženska leta 2018 je humanitarka Polona Lah

Ženska leta 2018 je po izboru bralcev revije Zarja postala vodja projektov v Domu Danice Vogrinec Maribor in humanitarka Polona Lah. S sodelavci je organizirala brezplačno počitniško varstvo za sedemsto šolarjev kar v domu, ki je bil lani izbran za najboljšo tovrstno ustanovo v Evropi, so navedli pri reviji Zarja.

"V prostem času vodi Mladinsko gledališko skupino Kulturnega doma Pekre - Limbuš, sicer pa je predana humanitarka, ljubiteljica živali in ena od redkih, ki si upajo javno povzdigniti glas proti politiki, ki ne deluje v prid državljanov. Z Odprtim pismom zgrožene Slovenke je ganljivo opozorila na revščino premnogih slovenskih otrok. Svojo službo razume kot klic in je prepričana, da svet lahko spremenimo le mi sami," so navedli pri reviji.

Naziv so Poloni Lah podelili nocoj v dvorani SNG Opera in balet Ljubljana, pred razglasitvijo pa je vseh devet kandidatk za naziv ženska leta 2018 v predsedniški palači sprejel predsednik republike Borut Pahor.

Predsednik republike je v pozdravnem nagovoru kandidatkam izrazil prepričanje, da so pomembni dobri zgledi in prakse, saj je to tisto, kar vleče družbo naprej. Predsednik je v svojem imenu in imenu ljudi, ki jih ima čast predstavljati, izrekel občudovanje za delo in prizadevanja kandidatk, ki so zgled mladim ljudem, so sporočili iz predsednikovega urada.

Za naslov ženska leta 2018 so se potegovale kandidatke, ki se lahko pohvalijo s posebnimi pozitivnimi lastnostmi, prizadevanjem za boljši svet, pokončno držo ali uspešnostjo na svojem področju in so jih v preteklih tednih predstavili v reviji Zarja.

Za naziv so se poleg nagrajenke potegovale potapljačica Alenka Artnik, ki se je rešila svojih travm tako, da se je spustila do svetovnega rekorda, sociologinja Sonja Bezjak, ki rešuje reko in povezuje ljudi na obeh straneh meje, režiserka Špela Čadež, ki govori o neizgovorljivem in bo izbirala oskarje, ter neuklonljiva novinarka s Pulitzerjevo nagrado Anuška Delić. Med kandidatkami so bile še vodja doma starostnikov, kjer je skoraj lepše kot doma, Marjana Kamnik, otroška psihiatrinja Anica Mikuš Kos, ki pri 83 letih še vedno hodi po vojnih območjih, prostovoljka Rdečega križa Nuša Rustja, ki je skoraj z lastnimi rokami obnovila hišo družini Rajk iz Podhostja pri Dolenjskih Toplicah, in medicinska sestra Mateja Stare, ki med neplačanim dopustom tvega življenje z Zdravniki brez meja, so navedli organizatorji.

Nagrado, unikatni kipec priznane umetnice Ljubice Ratkajec Kočica, je ženski leta 2018 izročila odgovorna urednica revije Zarja Melita Berzelak.