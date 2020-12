Združenje novinarjev in publicistov podelilo častna priznanja Boruta Meška

Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) je podelilo letošnja častna priznanja Boruta Meška. Letošnji prejemniki so Janko Maček, Jurij Paljk in Luka Svetina. Zaradi epidemioloških razmer letos niso pripravili javne podelitve priznanja, ampak bodo priznanja prejemnikom poslali po pošti, so sporočili iz ZNP.

Maček je častno priznanje prejel za življenjsko delo na področju demokratizacije slovenske družbe. Bil je med ustanovnimi člani Nove slovenske zaveze. Kot so zapisali v ZNP, nam je Maček odprl neki svet, ki se začne z lepoto slovenske pokrajine in se konča z ječanjem gozdov ob mučenih in pobitih. Svojo vlogo pri tem je skromno razumel kot vlogo kronista in pričevalca. Toda nam je ustvaril most k razumevanju najtežjega časa slovenske zgodovine, poroča STA.

Paljk, ki že od leta 1978 živi v Italiji, pa je priznanje prejel na področju medijskega ozaveščanja slovenske družbe. Vse od takrat je zelo aktiven član slovenske narodne skupnosti na Tržaškem in Goriškem. Udejstvuje se na zelo raznovrstnih področjih, zlasti pa kot pesnik, prevajalec, novinar in urednik. Zadnji dve desetletji je odgovorni urednik tednika Slovencev v Italiji Novi glas, časopisa, ki si je za svoje temelje že v začetku določil ohranjanje, gojenje in širjenje slovenske besede in samobitnosti, zvestobo svobodoljubni in demokratični misli ter krščanski etos.

Svetina prejel novinarsko gazelo

Medtem pa je Svetina priznanje prejel za novinarsko gazelo. Po mnenju ZNP ga odlikuje izjemna zagnanost, radovednost, razgledanost in profesionalna širina. Pri 33 letih ima namreč številne izkušnje tako z delom na spletnih medijih, radijskih postajah in televiziji, kjer ga je širša slovenska javnost spoznala kot notranjepolitičnega novinarja in voditelja televizijskih oddaj. Poleg tega se je dokazal tudi kot športni novinar in komentator športnih prenosov. Vse to priča o tem, za kako vsestranskega mladega medijskega profesionalca gre, poroča STA.

ZNP častna priznanja Boruta Meška podeljuje od leta 2011 v spomin na urednika in novinarja Boruta Meška. Častna priznanja podeljuje novinarjem in publicistom, novinarskim ekipam in medijem, ki se ponašajo s strokovnim znanjem, profesionalnim pogumom, demokratično svobodomiselnostjo, kritično distanco in družbeno odgovornostjo. Podeljuje ga tistim, ki so zavezani spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter novinarski etiki.