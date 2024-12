Zaradi prometne nesreče je zaprta vipavska hitra ceste med razcepom Nanos in Vipavo proti Vrtojbi, voznikom sporoča prometnoinformacijski center.

Na cestah sicer danes velja omejitev za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton v času novoletnih praznikov, dnevno med 8. in 22. uro, v nedeljo, 29. decembra, ter v sredo in četrtek, 1. in 2. januarja 2025.