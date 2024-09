Dolenjska avtocesta in izvoz Višnja Gora po prometni nesreči znova prevozna

Pri izvozu Višnja Gora je namreč zjutraj vozilo trčilo v odbojno ograjo, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.

Na tem cestnem odseku zastojev po podatkih prometnoinformacijskega centra trenutno ni. Je pa zaradi prometne konice promet zgoščen proti mestnim središčem.

Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti še pred Lukovico proti Ljubljani ter pred delovno zaporo pri priključku Fram in na vzhodni mariborski obvoznici med Dragučovo in Zrkovsko cesto proti Slivnici. Prav tako so tudi na vpadnicah v Ljubljano, na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Šmarju Sap, na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani in na ljubljanski obvoznici.