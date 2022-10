Zaradi praznikov in počitnic ponekod zgoščen promet

Ob prihajajočih praznikih in začetku jesenskih šolskih počitnic je promet danes zgoščen proti Obali. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko ter med razcepom Gabrke in Kozino se pojavljajo tudi zastoji. Ponekod na mejnih prehodih s Hrvaško nastajajo nekoliko daljše čakalne dobe.

Na mejnih prehodih Jelšane, Dragonja, Sečovlje in Metlika se tako za izstop iz države čaka do eno uro. Do pol ure je čakalna doba na Obrežju in Gruškovju, na Obrežju pa se približno eno uro čaka tudi pri vstopu v Slovenijo, je razvidno s spletne strani Prometno informacijskega centra za državne ceste.

Zastoji se pojavljajo tudi med Lescami in Bledom, drugod večjih posebnosti ni.