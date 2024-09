Zaradi prometne nesreče sta na primorski avtocesti med Postojno in Ravbarkomando v smeri Ljubljane zaprta vozni in počasni pas, poroča prometnoinformacijski center. Kar nekaj težav v prometu že povzroča vreme. Zaradi močnejših nalivov je voda ponekod poplavila vozišče. Voznike zato opozarjajo, naj prilagodijo hitrost vožnje in varnostno razdaljo.

Marsikje smo se zbudili v deževno jutro, čez dan pa se bodo padavine še okrepile in zajele celotno Slovenijo. Agencija za okolje (Arso) je za celotno državo izdala oranžno opozorilo za močnejše nalive in rumeno za veter. Vreme povzroča težave tudi v prometu.

Po poročanju prometnoinformacijskega centra so številne ceste na obali v okolici Kopra in Bertokov poplavljene. Zaradi poplavljenega vozišča je na hitri cesti Izola–Škofije na dveh odsekih zaprt en vozni pas. Voda ovira promet tudi na cesti Pivka–Ilirska Bistrica pri Pivki.

Previdnost ne bo odveč tudi drugod po državi, saj je zaradi močnejših nalivov na cestah lahko večja količina vode.

⚠️⛈️ Ponekod po državi se pojavljajo močni nalivi. Na cestah je lahko večja količina vode. Prilagodite hitrost, povečajte varnostno razdaljo in vozite previdno! https://t.co/w423VY2Jef — Promet.si (@promet_si) September 12, 2024

Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti, na ljubljanski obvoznici in glavnih in regionalnih cestah. Zaradi prometnih nesreč sta na primorski avtocesti med Postojno in Ravbarkomando v smeri Ljubljane zaprta vozni in počasni pas, med Senožečami in Gabrkom proti Kopru pa je zaprt prehitevalni pas. Na gorenjski avtocesti je oviran promet na izvozu Brnik proti Ljubljani.