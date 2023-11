Zaposleni v klicnih centrih za obveščanje zahtevajo višje plače, stavka ni izključena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaposleni v klicnih centrih za obveščanje so napovedali, da bodo, če jim uprava za zaščito in reševanje ne bo zvišala plač, stavkali, je danes v oddaji Dnevnik poročala TV Slovenija. Zaposleni zahtevajo, da jim v sistemizaciji priznajo opravljanje dela dispečerjev, kar bi jim prineslo šest plačnih razredov več.

Po navedbah oddaje Dnevnik so ministru za obrambo že poslali poziv pred stavko, ki ga je podpisalo 127 od 140 operaterjev. Upravo za zaščito in reševanje namreč 17. novembra čaka precejšnja sprememba organizacije, pri čemer pa operaterji opozarjajo, da so pristojni nanje znova pozabili.

Predstavniki uprave se bodo tako v torek sestali s sindikatom ministrstva za obrambo, a preobrata ni pričakovati. Direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je za TVS dejal, da se na upravi strinjajo z operaterji, vendar je uredba o uvrstitvi delovnih mest takšna, da jih ne morejo uvrstiti v dispečerska mesta. Centri za obveščanje bodo po prenovi sicer dobili svoj urad, v načrtu pa je tudi ustanovitev urada za regijsko delovanje.

Prenova predvideva precejšnje zvišanje števila zaposlenih

Marjan Lah iz Sindikata ministrstva za obrambo je pojasnil, da operater začne v 24. plačnem razredu, kar pomeni na minimalni plači, te problematike pa reorganizacija ni upoštevala. Lah je dodal, da je večina operaterjev podpisala noto in "prav to je alarm za delodajalca".

V sindikatu varnosti pa so izpostavili, da sistemizacija delovnih mest ni premišljena. Tako bo v trboveljski izpostavi, ki je odgovorna za tri občine, enako število delovnih mest kot v celjski, ki je pristojna za 33 občin. Predlog prenove uprave za zaščito in reševanje sicer predvideva precejšnje povečanje števila zaposlenih, z zdajšnjih 307 na 603.