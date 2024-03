Zanimiv nakup enega najbogatejših Slovencev

Zakonca Dari in Vesna Južna, ki sta s premoženjem v vrednosti 268 milijonov evrov lani zasedla šesto mesto na lestvici najbogatejših Slovencev, sta postala lastnika slabe tretjine medijske družbe Salomon, danes poročajo Finance.

Dari in Vesna Južna sta približno tretjinski lastniški delež v družbi Salomon, ki je najbolj znana po medijski dejavnosti, pridobila prek družbe Strežnik, s katero sta povezana prek podjetij Vizija Holding Ena, Lisca in Tiskarna Novo mesto.

Po besedah Darija Južne je lastniški vstop v Salomon bolj naložba za presežna denarna sredstva in manj resen vstop v slovensko medijsko sfero, to ga namreč ne zanima, je dejal za Finance.

Dari in Vesna Južba sta kar desetodstotna lastnika Petrola, lastniško pa sta povezana tudi s CGP iz Novega mesta, enim največjih gradbenih podjetij v Sloveniji. Foto: Mediaspeed

Medijska veja družbe Salomon ima lastniške deleže v več prepoznavnih slovenskih medijih, kot so Večer, Mladina, Radio Krka, Primorske Novice, Infonet Media, RGL in Radio Tednik Ptuj, obenem pa obsega tudi podjetje za organizacijo dogodkov Event24, Podjetje za informiranje Murska Sobota in Veseljak TV.

Družba Salomon je bila dolgo povezana z (nekdanjim) medijskim tajkunom Martinom Odlazkom, ki pa od leta 2022 ni več lastniško vpleten v podjetje.