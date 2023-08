Žalosten prizor v Tivoliju

Paviljon bo po navedbah ljubljanske območne enote zavoda obnovljen v svoji izvirni podobi. Kot so zapisali, paviljon stoji v vplivnem območju kulturnega spomenika Hotel Bellevue, ki je od leta 2007 kulturni spomenik lokalnega pomena. Za vse posege je treba pridobiti predhodne kulturnovarstvene pogoje in soglasje zavoda.

Za sanacijo je v skladu z zakonom o kulturni dediščini odgovoren lastnik. Hotelski kompleks s paviljonom je od konca leta 2017 v lasti družbe Rastoder, ki pa na vprašanja STA ni odgovorila.

Podžupan Mestne občine Ljubljana v letih od 2006 do 2023 Janez Koželj je za STA zagotovil, da si je občina ves čas prizadevala, da bi hotel obnovili in bi deloval ekonomsko upravičeno. Strinja se, da je pogled na propadajoči kompleks žalosten. Pri tem pa je opozoril, da je občina želela pomagati vsem investitorjem, a "več od tega ni mogla". "Osebno vem, kaj se je dogajalo z Bellevuejem, a ni bilo možnosti, da bi presekali agonijo," je dejal.

Na občini so po njegovih besedah ves čas iskali rešitev in prilagajali občinske akte. Ker pa je zasebna lastnina v Sloveniji zelo zaščitena, občina nima nobene moči niti v primeru lastnikovega malomarnega ravnanja s kulturnim spomenikom, je poudaril. "Operativnih inštrumentov nismo imeli," je zatrdil nekdanji mestni arhitekt.

Uničeni paviljon v parku Tivoli. Foto: STA

Drugače je po njegovih besedah v nekaterih drugih evropskih državah. Če v Avstriji lastnik zanemarja nepremičnino, ga občina lahko razlasti, je opomnil.

Bellevue je imel v zadnjih letih več lastnikov. Leta 2001 je bil objekt vrnjen denacionalizacijskim upravičencem, družini Šterk. Ta ga je nato prodala Študentskemu servisu Maribor, ki se njegove obnove ni lotil in ga je prodal naprej jordanskemu državnemu skladu Mawared International. Tudi jordanski lastniki so nad načrti za obnovo obupali, tako da je konec 2017 že močno uničen objekt z neugledno okolico pristal v lasti družbe Rastoder.

Foto: STA , Hotelski objekt Bellevue z glasbenim paviljonom in obsežno razgledno teraso je leta 1909 zgradil Alojz Zajec. Fasado in paviljon so okrasili s secesijskimi elementi, denimo okenskimi obrobami, kovanimi ograjami terase, balkonov in paviljona ter kandelabri s svetilkami iz jedkanega stekla. V paviljonu poleg hotela je leta 1935 igral eden prvih jazzovskih orkestrov v Ljubljani.



Vsako pomembnejše mesto ali turistični kraj, ki je imelo lepo razgledno točko, je konec 19. in v začetku 20. stoletja po francoskem vzoru postavilo svoj Bellevue.