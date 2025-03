Čeprav ste ob toplih sončnih dneh že z mislimi pri spomladanskih skokih v naravo, morda že načrtujete prvomajske počitnice, a prav zdaj je vredno nekaj časa in energije nameniti tudi razmisleku o prihodnji zimi ter ogrevanju. Za načrtovanje novega, energijsko bistveno učinkovitejšega, do denarnice in okolja bolj prijaznega ter udobnega ogrevanja, kar zagotovo toplotna črpalka je, ni primernejšega obdobja v letu, kot je pomlad.

Ogrevalno sezono pričakajte pripravljeni

Razlogov za to je več. Pomislite le na najočitnejšega, pa se vam razmišljanje o ogrevanju spomladi, po koncu zadnje ogrevalne sezone, ne bo več zdelo tuje in odveč. Sredi zime preprosto ne morete ostati brez ogrevanja, tudi zgolj nekaj dni ne. Novega ogrevanja zagotovo ne boste nameščali, ko so zunanje temperature najnižje in mora ogrevanje delovati brezhibno. To boste naredili le, če vas je stara ogrevalna naprava prav sredi zime, ko jo najbolj potrebujete, pustila na cedilu.

Foto: Daikin

Ogrevalno sezono morate pričakati pripravljeni. Sistem mora delovati brezhibno. In smo že pri drugem razlogu. Novo toplotno črpalko je dobro še pred začetkom ogrevalne sezone preizkusiti, nastaviti njeno delovanje, da bo kar najbolj optimalno, in odpraviti morebitne pomanjkljivosti.

Vzemite si čas za izbiro in načrtovanje

Tudi čas, ki ga potrebujete za izbiro kakovostne toplotne črpalke in strokovnjaka, ki jo bo montiral, je pomemben. Preveriti morate ponudbo in izbrati zase najbolj kakovostno in primerno toplotno črpalko. To boste veliko lažje naredili, če si bo tudi ponudnik ali monter vzel čas, da si hišo ali stanovanje ogleda, preveri, kaj potrebujete, predlaga ustrezne rešitve in načrtuje vse prilagoditve, spremembe ali dopolnitve obstoječega ogrevalnega sistema, če so seveda potrebne. Spomladi imajo monterji več časa kot jeseni, ko so osredotočeni predvsem na zamudnike, ki so z vgradnjo nove toplotne črpalke odlašali skoraj do ogrevalne sezone, in na servisiranje obstoječih toplotnih črpalk.

Tukaj je še en popolnoma praktičen razlog za vgradnjo toplotne črpalke pomladi. Kurivo, ki ste ga uporabljali do zamenjave ogrevalne naprave, ste pozimi zagotovo porabili, ali pa vam ga je ostalo izjemno malo. Če se odločite za zamenjavo v času ogrevalne sezone, se boste morali soočiti še z vprašanjem, kam z zalogo kurilnega olja, drv ali peletov, ki so vam ostali.

Razlogov, zakaj izbrati prav toplotno črpalko, je več

Foto: Daikin

Smo vas prepričali, da morate o novem ogrevanju s toplotno črpalko razmišljati zdaj in ne tik pred zdajci ali celo sredi ogrevalne sezone? Potem vam lahko pri Daikinu še nekoliko pomagajo. Najprej naj odgovorimo na vaše vprašanje, zakaj sploh izbrati toplotno črpalko. Razlogov je več. Prvi je, da so toplotne črpalke vse bolj učinkovite, hkrati pa porabijo bistveno manj energije, da zagotovijo zadostno oziroma želeno količino toplote za ogrevanje kot drugi ogrevalni sistemi, ki jih poganjajo drugi energenti. To pomeni precej nižje stroške ogrevanja, kar je zagotovo poglavitni razlog za zamenjavo ogrevalnega sistema.

Učinkovitost toplotne črpalke izhaja iz tehnologije njenega delovanja. Naprava toploto odvzema iz okolja pri nižji temperaturi in jo pri višji oddaja v ogrevalni sistem. Uporabnik pri tem plača le energijo, ki je potrebna za dvig temperature okolice, ta pa je brezplačna, saj jo največkrat zajema iz zraka, lahko pa tudi iz vode ali zemlje.

Ob tem ne gre spregledati dejstva, da je večji del energije, ki jo pretvorijo v toploto, iz obnovljivih virov, torej iz okolice, zato je njihov ogljični odtis bistveno manjši kot pri drugih sistemih ogrevanja.

Ob nakupu toplotne črpalke Daikin podarjajo klimatsko napravo Ob nakupu toplotne črpalke do konca marca 2025 pri Daikinu kupcem podarjajo klimatsko napravo Daikin Sensira FTXC35/RXC35. Posebna ponudba velja ob nakupu srednjetemperaturne toplotne črpalke Daikin Altherma 3 R MT (ERRA) ter nizkotemperaturne Daikin Altherma 3 R LT (ERGA 4,6, 8). Pohitite z nakupom, akcija velja le do 28. marca 2025. Foto: Daikin Akcija velja le za končne kupce, ena oseba lahko v času prodajne akcije kupi do dve toplotni črpalki v akcijskem paketu.

Visokotemperaturne toplotne črpalke za starejše hiše z radiatorji

Če imate starejšo, ne dovolj ali pa slabše izolirano hišo, preverite ponudbo Daikinovih visokotemperaturnih toplotnih črpalk, ki učinkovito delujejo tudi, če so priključene na ogrevalni krog radiatorjev. Daikinove toplotne črpalke omogočajo temperaturo izstopne vode do 70 stopinj Celzija, podobno kot stari kotel, toda brez uporabe dodatnega pomožnega električnega grelnika.

Sistem tako ne deluje samo v novogradnjah, temveč je tudi združljiv z obstoječimi radiatorji in cevovodi tudi v starejših stavbah, zato zamenjava radiatorjev ni potrebna.

Nizkotemperaturne toplotne črpalke za energijsko varčne hiše

Za hiše, ki so energijsko varčnejše, pa so prava izbira nizkotempreturne toplotne črpalke. Pri kombinaciji s talnim gretjem ali nizkotemperaturnimi radiatorji konfiguracija za ogrevanje vašega doma zahteva manj energije. Z odvzemanjem obnovljive energije iz zraka nizkotemperaturna toplotna črpalka Daikin Altherma ogreva, hladi in oskrbuje vaš dom s toplo vodo na sonaravni način. Kombiniramo jo lahko tudi s sončnimi celicami in tako še dodatno zmanjšamo rabo energije za ogrevanje sanitarne vode ter tako dodatno povečamo prihranke.

Daikinove toplotne črpalke kar 75 odstotkov energije dobijo iz zraka, le 25 odstotkov pa je potrebujejo iz električnega omrežja, s čimer dosegajo izjemno visok razred energijske učinkovitosti pri ogrevanju.

Vse različice toplotnih črpalk Daikin Altherma so opremljene z invertersko tehnologijo, ki je energijsko varčna, saj učinkovito uravnava hitrost motorja in zmanjša rabo energije za do 30 odstotkov. Namesto da bi energijo porabljala za zaganjanje in ustavljanje, inverter prilagaja hitrost motorja, tako da ta deluje brez prekinitev in na dolgi rok varčnejše in učinkovitejše.

Subvencija do štiri tisoč evrov

Foto: Daikin

Ob nakupu toplotne črpalke Daikin si lahko zagotovite do štiri tisoč evrov subvencije, zaradi česar bo vrednost celotne investicije občutno nižja, v družinskem proračunu pa bodo ta sredstva ostala na voljo za izpolnitev drugih želja.

Poleg Eko sklada, ki ponuja do 2.500 evrov subvencije, namreč lastno subvencijo ponuja še Daikinov sklad. Ta znaša od tisoč do 1.500 evrov. Ponudba velja za visoko temperaturno toplotno črpalko Daikin Altherma 3 H HT in srednjetemperaturno toplotno črpalko Daikin Altherma 3 H MT.