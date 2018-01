Zakaj je Slovenka po Ljubljani vlekla mrtvega prašiča? #video

Mlada umetnica je že pred novim letom z vleko prašičjega kadavra po Ljubljani opozorila na javnosti nepoznano pot od klavnice do krožnika. Medtem ko številne zdravstvene in okoljske organizacije opozarjajo na prenajedanje z zrezki, paštetami, klobasami in drugimi mesnimi dobrotami, naše kmetijsko ministrstvo kot superhrano promovira ravno meso in mlečne izdelke.