V Ljubljani goreli odpadki, v ozračje se je valil gost dim #foto

V industrijski coni v Šiški je malo pred 13. uro zagorelo, zaradi česar se je slabo uro visoko v ozračje valil gost dim. Po informacijah Gasilske brigade Ljubljana naj bi na Magistrovi ulici zagorele smeti in odpadki, večja škoda ni nastala.

Center za obveščanje je obvestilo o požaru prejel ob 12.43. Kot so sporočili gasilci, sta na mestu bivše livarne Litostroj na Magistrovi ulici zagorela manjša plastična objekta, ki nista bila več v uporabi in so ju že želeli odstraniti. Požar je že pogašen, večja gmotna škoda pa na srečo ni nastala.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Bralec

