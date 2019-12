Zagorelo v hotelu Planica: nastalo za več deset tisoč evrov škode

Včeraj zvečer okoli 20.40 je zagorelo v hotelu Planica. Po prvih podatkih je zagorelo v savni v kletnih prostorih. Evakuacijo celotnega objekta je izvedlo osebje hotela. Požar so do prihoda gasilcev gasili zaposleni, dokončno pa so ga pogasili gasilci. V požaru ni bil nihče poškodovan.

Kot so sporočili z uprave za zaščito in reševanje, v času nastanka požara v savni ni bilo nikogar. Poškodovan ni bil nihče izmed gostov ali osebja hotela. Požar je gasilcem uspelo pogasiti v roku ene ure, odstranili so tudi lesene obloge in jih iznesli na prosto.

Foto: PGD Podkoren

Prostore so nato prezračili in pregledali celoten objekt. Gostje, ki so bili v času evakuacije nameščeni v drug objekt, so se nato lahko vrnili nazaj v svoje sobe.

Foto: PGD Podkoren

V požaru je nastalo za okoli deset tisoč evrov materialne škode. Tuja krivda je po pojasnilih policije izključena.