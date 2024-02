Začeli postopek razrešitve direktorja URI Soča

Svet zavoda Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta (URI) Soča je v ponedeljek sprejel sklep o začetku postopka za razrešitev direktorja Zvoneta Čadeža, so za STA potrdili v oddelku za odnose z javnostmi Soče.

Čadež lahko do razrešitve opravlja tekoče posle in se v 15 dneh od prejema sklepa izreče glede razlogov za razrešitev, so še pojasnili.

Svet zavoda je sklep o začetku postopka za razrešitev direktorja Zvoneta Čadeža sprejel na četrti redni seji. Na vprašanje STA, kakšni so razlogi za razrešitev, so na Soči odgovorili, da podrobnosti o tem v času postopka ne morejo komentirati.