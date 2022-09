Za domače in lokalno

Oglasno sporočilo

Spar v okviru projekta "To smo mi" podpira lokalne dobavitelje in kupcem ponuja domačo kakovost.

Trikrat DA za slovenske izdelke

Znano poreklo

Sledljivost pomeni večjo kakovost, zato vedno več kupcev natančno prouči etikete in sledi poreklu izdelkov. Vedeti, od kod prihajajo pridelki oziroma izdelki, namreč pomeni vedeti, kaj jemo. Boljša kakovost

Krajše poti od pridelovalca do potrošnika ohranjajo višjo hranilno vrednost živil, saj ta začne upadati takoj, ko plod odrežemo od njegovega vira hrane in vode, zaradi česar mora začeti uporabljati lastne zaloge*. Podpora slovenskim kmetom

Podpirati lokalno pridelavo in predelavo hrane pomeni podpirati slovenske kmete in s tem tudi razvoj slovenskega podeželja.

Od pridelovalca do vas

V Sparu verjamejo v poštena partnerstva z lokalnimi dobavitelji, zato si v okviru projekta "To smo mi" prizadevajo za povečevanje odkupa slovenskih pridelkov in izdelkov. Na ta način prispevajo k razvoju slovenskega podeželja, s krajšimi razdaljami znižujejo ogljični odtis, svojim kupcem pa ponujajo domačo kakovost. Ponosni so, da je v njihovi ponudbi kar 70 odstotkov izdelkov slovenskih proizvajalcev**.

Na Sparovih policah najdete svinjino Kmetije Cimerman, ki je prejela certifikat "Izbrana kakovost − Slovenija".

Svinjina s certifikatom s Kmetije Cimerman

Prašičereja na Kmetiji Cimerman je skladna s smernicami za blaginjo živali. Prašiče krmijo z lastno pridelanimi žitaricami, ki ne vsebujejo gensko spremenjenih organizmov (GSO), zato je njihovo meso kakovostno in odličnega okusa. Urejena lastna klavnica in predelava mesa skrajšata pot svežega svinjskega mesa in okusnih mesnih dobrot z njihove družinske kmetije do Sparovih prodajnih polic. Njihova svinjina pa se ponaša s certifikatom "Izbrana kakovost − Slovenija". Poleg svežega svinjskega mesa, ki ga najdete v Intersparovi mesnici, lahko na Sparovih policah najdete tudi številne mesne izdelke Kmetije Cimerman, kot so hrenovke, izdelki za žar, suhe klobase, papricirana slanina itd.

TV-voditelj David Urankar se je odpravil v Markovce, da bi pobliže spoznal Kmetijo Cimerman. Oglejte si video.

V Sparu najdete tudi jajca proste reje brez GSO s Kmetije Humek.

Jajca proste reje brez GSO s Kmetije Humek

Na Kmetiji Humek v Lazah pri Novem mestu se posvečajo prosti reji kokoši nesnic. S sodobno opremo in ustrezno ureditvijo kokošim tudi v hlevih omogočajo veliko gibanja in poseben prostor za gnezda, podnevi pa se lahko kadarkoli pasejo na neverjetnih desetih hektarih. Svoje kokoši krmijo izključno s certificirano krmo, ki ne vsebuje GSO. Ta način krmljenja je podvržen dodatnemu strogemu nadzoru, zato kupcu vedno zagotavlja preverjeno kakovost jajc.

