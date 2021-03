Za cepljenje sem se prijavil na portalu eUprave. Ali ta prijava šteje?

Seznam vseh državljanov, ki so izrazili interes za cepljenje na portalu eUprava, se bo prenesel in uskladil s seznami njihovih osebnih zdravnikov, ki bodo izvedli vabljenje in cepljenje proti covid-19, pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

Zdravstvena inšpektorica Deana Potza je na sredini vladni tiskovni konferenci povedala, da se je na cepljenje treba prijaviti pri osebnem zdravniku, prijava preko portala eUprava pa ne zadostuje. To je med ljudmi povzročilo nemalo slabe volje in zmede, saj so odgovorni še do nedavnega zatrjevali, da zadostuje le prijava preko eUprave.

NIJZ: Seznam z eUprave bodo posredovali zdravnikom

Foto: STA Danes so se na to odzvali tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Kot so zapisali, so bili skladno z Nacionalno strategijo cepljenja proti bolezni covid-19 do zdaj cepljeni prebivalci Slovenije iz prednostnih starostnih in poklicnih skupin. Te osebe so na cepljenje pozvali osebni zdravniki ali pa so se cepili organizirano v okviru poklicne skupine.

"V nadaljevanju pa je predvideno, da se seznam vseh državljanov, ki so izrazili interes za cepljenje na portalu eUprava, prenese in uskladi s seznami njihovih osebnih zdravnikov, ki bodo izvedli vabljenje in cepljenje proti covid-19. Usklajevanje seznamov in obveščanje zdravnikov o vseh, ki so izrazili interes za cepljenje preko portala eUprava, je predvideno v aprilu 2021," so zapisali.

Dodali so, da v tem obdobju vsem, ki se želijo cepiti, predlagajo, "da svoj interes sporočijo tudi osebnemu zdravniku".

Odgovor ministrstva: Prijavite se na portalu eUprave

Že februarja so na ministrstvu za zdravje za Siol.net povedali, da prijava na portalu eUprave zadostuje. Njihov takratni odgovor objavljamo v okvirju.