Za častna občana Ljubljane predlagana Spomenka Hribar in Peter Čeferin

Častnim meščanom Ljubljane se bosta letos, če bodo občinski svetniki prihodnji ponedeljek podprli predlog komisije za priznanja, pridružila filozofinja in sociologinja Spomenka Hribar ter odvetnik Peter Čeferin, poroča STA.

"Intelektualni in državljanski angažma"

Občinska komisija za priznanja, ki je obravnavala sedem vlog za podelitev naziva častni občan oziroma častna občanka, je v utemeljitvi naziva Spomenki Hribar med drugim zapisala, da je "intelektualka, ki je imela kar največji vpliv na globinske spremembe družbene, kulturne in vrednostne klime v Sloveniji od 80. let dalje". Kot so spomnili, je bila ena osrednjih osebnosti kroga Nove revije, "intelektualni in državljanski angažma pa jo je ob političnih spremembah v 90. letih katapultiral v politiko", v kateri je delovala kot poslanka "zadnje skupščine", ki je izpeljala demokratizacijo in osamosvojitev Slovenije.

Spomenka Hribar Foto: STA

"Neustrašen odvetnik"

Naziv častnega občana Ljubljane pa si po mnenju komisije zasluži Peter Čeferin, saj velja "za neustrašnega odvetnika, ki za svojega klienta, ki se v kazenskem postopku spopada z državo, stori vse, kar more in kar mu dopuščajo predpisi". Zavzema se za vrednote odvetništva in neodvisnost odvetnikov, kar v praksi uresničuje v odvetniški družbi Čeferin, ki jo je ustanovil s svojima sinovoma.

Peter Čeferin Foto: STA