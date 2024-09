Z lepo gesto za boljši jutri zapuščenih živali

Ob svetovnem dnevu živali, ki ga obeležujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo na naše ljubljenčke in na vse tiste živali, ki nimajo domače topline in ljubezni. Zato trgovina za male živali Mr.Pet letos že tradicionalno organizira veliko zbiralno akcijo za zapuščene in pomoči potrebne male živali.

Posebnost zbiralne akcije je, da zbrano količino donacij na koncu Mr.Pet podvoji, tako so lani skupaj zbrali kar 25 ton hrane za male živali! In njihov letošnji cilj je ta mejnik preseči, zato Mr.Pet z velikim navdušenjem in srčno predanostjo ponovno poziva vse ljudi, da do 4. 10. 2024 prispevajo in pomagajo živalim v stiski.

Naj bo to priložnost, da skupaj pokažemo svojo skrb in ljubezen do vseh tistih, ki jim je usoda namenila težjo pot.

Zbiralna akcija v 28 poslovalnicah Mr. Pet po vsej Sloveniji

Zbiralna akcija poteka v vseh 28 poslovalnicah Mr.Pet po vsej Sloveniji. Najbolj veseli bodo suhe in mokre hrane, izdelkov za nego in zaščito pred zajedavci ter preostalih pripomočkov. V Mr.Pet bodo poskrbeli, da bo vaš prispevek prišel do tistih, ki ga najbolj potrebujejo.

"Vsako leto ob svetovnem dnevu živali trgovinah v Mr.Pet organiziramo veliko zbiralno akcijo za lokalna društva in zavetišča po vsej Sloveniji. Prizadevamo si zbrati čim bolj kakovostno hrano za zapuščene živali, saj si tudi one zaslužijo zdrav obrok. Z dobrodelnostjo želimo pomagati lokalnim organizacijam za zaščito živalim in zavetiščem po vsej Sloveniji, ki so nemalokrat izpostavljena težkim okoliščinam pri reševanju živali," pojasni Doris Veselić iz trgovine Mr.Pet.

Vsaka malenkost šteje in prav vsak posameznik lahko prispeva svoj delček ter tako pomaga do boljšega jutri zapuščenih in pomoči potrebnih živali.

A to še ni vse! Vse zbrane donacije bo Mr.Pet podvojil, kar pomeni, da bo vaš prispevek imel še večji vpliv. S tem plemenitim dejanjem Mr.Pet ponovno dokazuje svojo predanost in ljubezen do živali ter želi, da bi skupaj dosegli še večji uspeh kot lani.

Lanska številka – 25 ton hrane – je bila namreč resnično navdihujoča in dokaz, koliko dobrote in srčnosti premoremo ljudje, ko se združimo za skupen cilj.

Pokažimo, da nam ni vseeno

Pridružite se nam in se do 4. oktobra oglasite v eni od 28 poslovalnic Mr.Pet po Sloveniji. Hrana, priboljški ali kakšna druga potrebščina – vse bo z veseljem sprejeto. Prav tako lahko k sodelovanju v tej srčni akciji spodbudite svoje prijatelje, družino in sodelavce. Vsak od nas ima priložnost biti del nečesa večjega. Nečesa, kar bo pustilo trajen pečat in pomagalo ustvariti svet, v katerem bodo tudi živali občutile toplino in ljubezen.

Kot pojasnjujejo v Zavetišču Ljubljana, trenutno skrbijo za več kot 250 živali, na letni ravni pa sprejmejo več kot 2.500 živali, ki potrebujejo varno zavetje, hrano in veterinarsko oskrbo. Po besedah predstavnikov Zavetišča Ljubljana so donacije zanje izjemnega pomena, saj jim omogočajo, da živalim zagotovijo kakovostno oskrbo: "Trenutno smo v sezoni mačjih mladičev, ko je povpraševanje po mokri hrani za mladiče še večje. S pomočjo donacij lahko poskrbimo za boljše pogoje bivanja naših varovancev. Ob tej priložnosti bi radi poudarili tudi pomen odgovornega skrbništva živali. Poskrbimo, da bodo naši ljubljenčki ustrezno cepljeni, mikročipirani in sterilizirani oziroma kastrirani ter da jim bomo zagotovili varen in ljubeč dom. Le s skupnimi močmi lahko izboljšamo njihovo življenje."

Ob svetovnem dnevu živali lahko s konkretnimi dejanji pokažemo, kako velika in topla so lahko naša srca. Vsi imamo moč, da prispevamo k boljšemu življenju za tiste, ki se ne morejo boriti zase. Letošnja zbiralna akcija Mr.Pet je res lepa priložnost, da združimo moči, odpremo svoje srce in pomagamo tistim, ki nas potrebujejo. Z vami in vašo pomočjo bomo skupaj ustvarili boljši svet za naše kosmate prijatelje. Se vidimo v poslovalnicah Mr.Pet po vsej Sloveniji!

