Z igranjem električne kitare je vztrajal, dokler mu niso vsega zasegli

Koprski policisti so od začetka leta do tega ponedeljka kar osemkrat obravnavali moškega, ki je z glasno glasbo motil mir in počitek sosedov v stanovanjskem bloku. Igral je električno kitaro in poslušal zelo glasen radijski sprejemnik. Kljub opozorilom učinka ni bilo, zato so mu najprej izklopili elektriko, kasneje pa v stanovanju zasegli več predmetov, vključno z dvema električnima kitarama.

Pri moškem so koprski policisti od 4. do 13. januarja 2025 ukrepali na podlagi prijav občanov, saj jih je z igranjem električne kitare motil, zraven pa je še poslušal zelo glasen radijski sprejemnik. S tem je kršil določila 2. odstavka 8. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru, zato so mu izrekli več glob.

Policistov ni upošteval, zato so naročili izklop elektrike

10. januarja letos je kršitelj ponovno med 2.00 in 5.30 na ves glas poslušal radijski sprejemnik ter motil mir in počitek sosedov v stanovanjskem bloku. Ob prihodu na kraj so se policisti o kršitvi prepričali sami, kršitelj pa ni želel odpreti vrat stanovanja in je kršitev nadaljeval. Ker so morali preprečiti nadaljevanje prekrška, s katerim se moti ali vznemirja javnost, so policisti, skladno z določili 26. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru, upravljavcu dobave elektrike odredili, da kršitelju začasno izklopi dobavo elektrike.

Ukrep je trajal do 8.00.

Ni se vdal

Zaradi ponavljajočih se kršitev so pri Policijski postaji Koper na Okrajno sodišče v Kopru oddelku za prekrške podali pobudo za izdajo odredbe za hišno preiskavo in zaseg predmetov pri kršitelju, saj je bilo treba preprečiti nadaljevanje kršitev, so ob tem zapisali pri koprski policiji.

Na okrajnem sodišču so pobudi sledili in izdali odredbo, ki so jo izvršili 13. januarja letos. Kršitelju so zasegli dve električni kitari, dva radijska sprejemnika in dva večja zvočnika.