Z električnimi vlaki Slovenskih železnic stoodstotno brez CO2

Foto: Slovenske železnice

Slovenske železnice se zavzemajo za spoštovanje najvišjih standardov varstva okolja. Pri sledenju strateškemu cilju za znižanje izpustov CO 2 transportnega sektorja so naredile pomemben korak z naročilom električne energije za izvajanje voženj potniških in tovornih električnih vlakov iz stoodstotno obnovljivih virov energije. Od letošnjega leta tako električni vlaki Slovenskih železnic v potniškem in tovornem prometu uporabljajo energijo brez ogljičnega odtisa.

Skrb za ohranjanje okolja je del etičnega kodeksa Slovenskih železnic ter predstavlja pomemben del družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Pri ravnanju z okoljem je temeljni pristop preprečevanje vseh vrst onesnaževanja okolja že pri izvoru njihovega nastanka. Okoljska in varnostna tveganja, ki bi posledično lahko vplivala na okolje, želijo na Slovenskih železnicah zmanjšati na najmanjšo možno količino.

Zadnji statistični podatki Evropske komisije kažejo, da železniški promet predstavlja le 0,4 odstotka emisij toplogrednih plinov iz prometa. V Sloveniji se v prometnem sektorju letno porabi 36 odstotkov vse energije. 99 odstotkov energije, porabljene v prometu, je pridobljene iz fosilnih goriv, zato železnica predstavlja učinkovito alternativo drugim vrstam prevoza.

Foto: Slovenske železnice

Po izračunih ogljičnega odtisa (Vir: Letno poročilo SŽ 2023 in Evropska okoljska agencija) potniški vlak letno proizvede skoraj petkrat manj CO 2 kot avtomobil. Tovorni vlak pa kar štirinajstkrat manj kot tovorno vozilo na cesti. Potniški vlak SŽ je v preteklem letu porabil 31 gCO 2 e/PKM, medtem ko ga je avtomobil 143 g CO 2 e/PKM. Tovorni vlaki, ki v večji meri kot potniški vozijo po elektrificiranih progah, so porabili 10 g CO 2 e/NTKM, tovorna vozila v cestnem prometu pa kar 140 g CO2e/NTKM.

Z letošnjim letom so Slovenske železnice za vse električne vlake v potniškem in tovornem prometu naročile elektriko iz stoodstotno obnovljivih virov, kar pomeni stoodstotno zeleno energijo in praktično nič CO 2 , torej občutno dodatno zmanjšanje ogljičnega odtisa v železniškem potniškem in tovornem prometu. V potniškem prometu Slovenskih železnic se tako letos ocenjuje v primerjavi z lanskim letom za okoli 83 odstotkov manjši ogljični odtis, v tovornem pa za okoli 50 odstotkov manjši ogljični odtis po tržni metodi izračuna emisij.

Raba energije in ogljični odtis sta za Slovenske železnice zelo pomembna kazalnika na področju stroškov in zaščite okolja. Železniški promet je izjemno energetsko in okoljsko učinkovita vrsta prometa, zato je v času razogljičenja prometa v svetu izjemno privlačen in promoviran kot trajnostni način prevoza. V prejšnjih letih 50 odstotkov in od začetka letošnjega leta kar sto odstotkov električne energije, ki jo porabijo električna tirna vozila Slovenskih železnic, je pridobljenih iz obnovljivih virov energije. To pri prevozu tovora in potnikov železniškemu sistemu omogoča znatno manjši ogljični odtis.

Foto: Slovenske železnice

Železnice so trenutno edina veja prometa, ki lahko zagotovi komercialni brezogljični prevoz potnikov in tovora, zato ima železnica pri zelenem prehodu začetno prednost, ki jo je smiselno izkoristiti tudi na ravni države. Železniški promet je statistično tudi varnejši v primerjavi s cestnim prometom, zato verjamemo, da je železniški promet naša varna in okolju prijazna prihodnost.

Naročnik oglasnega sporočila je SŽ, d.o.o.