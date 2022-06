WIZ praznuje prvo 10-ko in podarja free benzz

Oglasno sporočilo

Vse se je začelo 28. maja 2012 s prvo online sklenitvijo avtomobilskega zavarovanja WIZ Avto . Do danes je bilo prek wiz.si sklenjenih skoraj 100 tisoč zavarovanj.

WIZ je eden od pionirjev spletnih zavarovanj

Začeli smo z avto zavarovanjem, danes pa ponosno zavarujemo tvoje zdravje, otroke, brezskrbnost na potovanju v tujino, kužke, varno smučanje, kolesarjenje ali plovbo po morju. Zavarujemo pa tudi »ta frišne« mlade voznike in pa urbane uporabnike mikro prevoznih sredstev.

Ves čas se trudimo, da navdušujemo z inovativnimi tehnološkimi rešitvami. Pri WIZu je zavarovalna polica v hipu na tvojem e-mailu in že si brezskrben pri svojih dogodivščinah.

Na Facebooku, Twitterju in Instagramu imamo skupaj skoraj 20 tisoč prijateljev

V desetih letih smo ustvarili močno skupnost na družbenih omrežjih – si med njimi tudi ti? Tam lahko spremljaš naše novice, obvestila, zabavne prigode in številne nagradne igre. Poišči nas na WIZ Facebooku in odkrij, kaj zamujaš.

WIZovi ambasadorji širijo WIZovo prepoznavnost

V desetih letih smo sodelovali z mnogimi znanimi osebnostmi. Hvala Filipu Flisarju, ki je poskrbel za najbolj viralen WIZov video vseh časov – zbral je več kot 220 tisoč ogledov. Hvala Petri Greiner, ki je več let pisala kolumne za priljubljeno žensko e-revijo Zate & Zame. Hvala Urški Ahac in Marku Nemcu, prepoznavnima obrazoma WIZ-ove spletne strani in mnogim drugim.

Največja zahvala pa gre predvsem našim zavarovancem, ki širijo dober glas o priljubljenih WIZovih zavarovanjih. Ker praznujemo skupaj, smo prejeli že skoraj 700 čestitk. Nekaj najbolj simpatičnih: Brezkontaktno sodelovanje, čist simpl in več kot odlična ponudba 😎 Čist ste top, vas priporočam vsakemu, ko nanese debata na zavarovanja ;) Zavarovati z WIZ je kot rešiti krajši kviz, ko si končal, si se lahko odpeljal! ;) Ekspres, enostavno in brez sivih las. Pa še en mesec prej te spomnijo na potek police. Izi k pasulj. Iz piksne. 😉 Enostavno spletno sklepanje zavarovanj brez izgube časa :) Enostavno, praktično, poceni ... Priporočam vsakomur. Hitro in uspešno "zmeri", pri WIZ imam zavarovanja štiri. Rokenrol...Odlično! Ko z zavarovanjem se mudi, nas Wiz zavarovanje dohiti in voziti brezskrbno nam pusti. Wiz, yes plizz! :) Z vami sklenem zavarovanje kot prava dama, vse je na izi, ne odvija se nobena drama! :) Super ste! Z vašo pomočjo sem več upokojencem omogočil mobilnost, saj je zavarovanje avtomobila drugod zanje predrago. Dam vam 10 zvezdic, ne samo 5. Hvala!

Za WIZ skrbi ekipa 10 zaposlenih

Res je, da pri WIZu vse opraviš prek spleta. Da pa stvari tečejo gladko, skrbi srčna ekipa 10 sodelavcev. Zakaj je pravzaprav nastalo zavarovanje WIZ? Da lahko sklenitev zavarovanja opraviš kjerkoli: tudi s telefonom na plaži. Rešeno v hipu. WIZ je spletna prodajna točka zavarovalnice Generali.

Ni rojstnega dne brez torte

Predstavljamo ti preizkušen recept za čokoladno torto, ki se ji ne more upreti še tako zahteven čokoholik. Pripravila ga je naša sodelavka Nina. WIZova torta je sestavljena iz štirih delov: dveh ali treh plasti biskvita, čokoladne kreme, sadnega nadeva in najboljšega čokoladnega preliva. Moraš jo narediti – zase, družino ali prijatelje.

Za rojstni dan podarjamo darila

