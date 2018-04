Vzrok katastrofe na Ptujskem jezeru še vedno skrivnost #video

Na Dravi je poginilo že 150 rečnih galebov. Živali kar med poletom padajo v vodo. Ornitologi galebom, ti jih pobirajo skupaj z gasilci in veterinarji, ne morejo pomagati. Vzorce pregledujejo strokovnjaki, rezultati analize bodo znani v nekaj dneh, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV.

Video: Planet TV

Poginule ptice so ob nasipu Ptujskega jezera prvi opazili mimoidoči in o tem obvestili ornitologe, ki so se takoj odzvali. Našteli so 150 mrtvih rečnih galebov.

Poginjene ptice je prevzela veterinarsko-higienska služba

Ornitolog Tilen Basle je povedal: "Pojavilo se je tudi nekaj mrtvih ujed, ki smo jih opazili na bližnjih njivah, kar pa je verjetno posledica tega, da so se te prehranjevale na poginulih pticah kot mrhovinarji.

Poginule ptice je prevzela veterinarsko-higienska služba. Ornitologi sklepajo, da so rečni galebi v stik z nevarno snovjo prišli na okoliških njivah.

Ornitologi upajo, da ne bo novih poginov ptic

Ptujsko gnezdišče rečnih galebov je najpomembnejše v Sloveniji - svoj dom je tu našlo okoli 800 parov. A zdaj je poginilo kar 150 ptic.

"Ta številka pomeni približno 10 odstotkov vse populacije, s tem tudi 10 odstotkov skoraj vse slovenske populacije. Lokalno gledano gre za katastrofo," je dejal Basle.

Pravi vzrok množičnega pogina bodo pokazale šele laboratorijske preiskave. Ornitologi upajo le, da medtem ne bo novih poginov ptic.